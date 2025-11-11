Fattojo Bonajuto in primo piano su Donna Moderna: quando la storia del Cioccolato incontra il “Bean to Bar”

Modica, 11 Novembre 2025 – Non solo moda e lifestyle: il celebre settimanale femminile Donna Moderna, in edicola questa settimana, dedica spazio anche alla ricca storia e alla cultura del cacao, portando sotto i riflettori un’eccellenza siciliana.

Si parla infatti del Fattojo Bonajuto, il microlaboratorio “bean to bar” dell’Antica Dolceria Bonajuto di Modica, che si impegna a custodire la tradizione e l’arte del cioccolato. Il Fattojo, come viene chiamato, è un vero e proprio tempio dedicato al “cibo degli dèi”, dove l’esperienza sensoriale si unisce alla didattica sulla filiera produttiva, dalla fava di cacao (bean) alla tavoletta (bar).

L’articolo su Donna Moderna esplora l’unicità di questo progetto, che non è solo un luogo di produzione, ma un punto di incontro tra passato e futuro del cioccolato di Modica e del mondo. Un’ottima notizia per tutti i veri intenditori e per chiunque voglia scoprire che dietro una semplice tavoletta c’è un universo di storia, cultura e, diciamocelo, pura gioia.

