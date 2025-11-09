  • 9 Novembre 2025 -
Attualità | Slider

Ticket sanitari, costi aggiuntivi sui pagamenti digitali: l’UNC diffida ancora l’ASP di Ragusa e l’Assessorato alla Salute

“Disparità ingiustificata rispetto alle altre province. L’ASP può scegliere convenzioni senza costi aggiuntivi”
Modica, 09/10/2025 – L’Unione Nazionale Consumatori – Sede di Modica, a cura dell’Avv. Antonino Di Giacomo, ha inviato una nuova diffida integrativa all’ASP di Ragusa e all’Assessorato Regionale alla Salute, a seguito della nota PEC già inviata e riscontrata con prot. n. 0067945 del 16/09/2025 dal Direttore Generale, Giuseppe Drago.

Nella citata nota, il Direttore ha precisato che la commissione di  1,50 euro per i pagamenti digitali “non viene incamerata dall’Azienda, né dal Tesoriere Unicredit, ma dal Prestatore di Servizi di Pagamento (PSP), in base ad accordi con PagoPA e ai costi determinati dai circuiti bancari o dalle carte di credito”.

Tuttavia – evidenzia l’Avv.  Antonino Di Giacomo – anche se la commissione è applicata dal PSP, l’ASP di Ragusa resta responsabile, perché ha il potere e il dovere di stipulare convenzioni alternative, come già avviene in altre ASP siciliane, che non prevedono alcun costo per il cittadino.”

Una disparità che colpisce migliaia di cittadini

Numerose segnalazioni continuano a pervenire da utenti che lamentano l’impossibilità di pagare il ticket sanitario senza sostenere il costo aggiuntivo di € 1,50, con conseguenti aggravi per anziani, malati cronici e famiglie a basso reddito.

Le norme sono chiare: nessun costo deve gravare sull’utente

L’UNC richiama:

  • Art. 3, comma 4, D.Lgs. 11/2010 (PSD2) – divieto di addebitare al pagatore costi relativi allo strumento di pagamento;
  • Art. 5, D.Lgs. 82/2005 (CAD) – i pagamenti verso la PA devono essere privi di aggravio per l’utente;
  • Linee Guida AgID (Det. 209/2018) – i costi del PSP non devono incidere sull’importo del servizio;
  • Art. 62 Codice del Consumo – vietato imporre costi aggiuntivi per l’uso di determinati strumenti di pagamento.

ASP- Ragusa, unica provincia siciliana con costi sui ticket

  • ASP Palermo, Siracusa.  Messina, Trapani e Catania ecc.  offrono modalità gratuite di pagamento;
  • altre Regioni italiane garantiscono piena gratuità;
  • solo Ragusa continua a imporre commissioni, creando una disparità territoriale in violazione degli artt. 3, 32 e 97 della Costituzione.
  • Obblighi dell’Assessorato Regionale alla Salute

Nella diffida, l’UNC ribadisce che:

“È compito dell’Assessorato garantire regole uniformi, parità di trattamento e assenza di costi indebiti in tutte le ASP della Sicilia.
Nessun cittadino può pagare di più solo perché vive a Ragusa.”

L’Assessorato deve:

  • verificare tutte le convenzioni stipulate dalle ASP;
  • imporre la presenza di metodi gratuiti di pagamento;
  • uniformare i sistemi di incasso;
  • eliminare la disparità di trattamento territoriale.

Richieste dell’UNC sede di Modica

  • immediata eliminazione del costo di € 1,50;
  • stipula di convenzioni gratuite  da parte dell’ASP  analogamente come previste dalle altre ASP  della Regione Sicilia e richiedendone copia dalle viciniore Asp  ;
  • garanzia di modalità modalità di pagamento senza costi aggiuntivi;
  • intervento dell’Assessorato Regionale per uniformare le procedure in tutte le ASP siciliane.

Possibili azioni future

In caso di mancato riscontro, l’UNC procederà con:

  • segnalazione all’Autorità Antitrust (AGCM);
  • esposto al MEF e al Ministero della Salute;
  • segnalazione al Garante per i Diritti della Persona;

Dichiarazione dell’Avv. Antonino Di Giacomo

“La salute è un diritto, non un privilegio a pagamento.
Nessun cittadino deve essere penalizzato per vivere in una provincia diversa.
L’ASP di Ragusa può – e deve – adottare convenzioni senza costi per l’utenza, come fanno le altre ASP siciliane.
Continueremo questa battaglia finché ogni cittadino potrà pagare il ticket esattamente come prevede la legge: né un euro in più, né un euro in meno.”

