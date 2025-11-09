Ticket sanitari, costi aggiuntivi sui pagamenti digitali: l’UNC diffida ancora l’ASP di Ragusa e l’Assessorato alla Salute

Modica, 09/10/2025 – L’Unione Nazionale Consumatori – Sede di Modica, a cura dell’Avv. Antonino Di Giacomo, ha inviato una nuova diffida integrativa all’ASP di Ragusa e all’Assessorato Regionale alla Salute, a seguito della nota PEC già inviata e riscontrata con prot. n. 0067945 del 16/09/2025 dal Direttore Generale, Giuseppe Drago.
Nella citata nota, il Direttore ha precisato che la commissione di 1,50 euro per i pagamenti digitali “non viene incamerata dall’Azienda, né dal Tesoriere Unicredit, ma dal Prestatore di Servizi di Pagamento (PSP), in base ad accordi con PagoPA e ai costi determinati dai circuiti bancari o dalle carte di credito”.
Tuttavia – evidenzia l’Avv. Antonino Di Giacomo – anche se la commissione è applicata dal PSP, l’ASP di Ragusa resta responsabile, perché ha il potere e il dovere di stipulare convenzioni alternative, come già avviene in altre ASP siciliane, che non prevedono alcun costo per il cittadino.”
Una disparità che colpisce migliaia di cittadini
Numerose segnalazioni continuano a pervenire da utenti che lamentano l’impossibilità di pagare il ticket sanitario senza sostenere il costo aggiuntivo di € 1,50, con conseguenti aggravi per anziani, malati cronici e famiglie a basso reddito.
Le norme sono chiare: nessun costo deve gravare sull’utente
L’UNC richiama:
- Art. 3, comma 4, D.Lgs. 11/2010 (PSD2) – divieto di addebitare al pagatore costi relativi allo strumento di pagamento;
- Art. 5, D.Lgs. 82/2005 (CAD) – i pagamenti verso la PA devono essere privi di aggravio per l’utente;
- Linee Guida AgID (Det. 209/2018) – i costi del PSP non devono incidere sull’importo del servizio;
- Art. 62 Codice del Consumo – vietato imporre costi aggiuntivi per l’uso di determinati strumenti di pagamento.
ASP- Ragusa, unica provincia siciliana con costi sui ticket
- ASP Palermo, Siracusa. Messina, Trapani e Catania ecc. offrono modalità gratuite di pagamento;
- altre Regioni italiane garantiscono piena gratuità;
- solo Ragusa continua a imporre commissioni, creando una disparità territoriale in violazione degli artt. 3, 32 e 97 della Costituzione.
- Obblighi dell’Assessorato Regionale alla Salute
Nella diffida, l’UNC ribadisce che:
“È compito dell’Assessorato garantire regole uniformi, parità di trattamento e assenza di costi indebiti in tutte le ASP della Sicilia.
Nessun cittadino può pagare di più solo perché vive a Ragusa.”
L’Assessorato deve:
- verificare tutte le convenzioni stipulate dalle ASP;
- imporre la presenza di metodi gratuiti di pagamento;
- uniformare i sistemi di incasso;
- eliminare la disparità di trattamento territoriale.
Richieste dell’UNC sede di Modica
- immediata eliminazione del costo di € 1,50;
- stipula di convenzioni gratuite da parte dell’ASP analogamente come previste dalle altre ASP della Regione Sicilia e richiedendone copia dalle viciniore Asp ;
- garanzia di modalità modalità di pagamento senza costi aggiuntivi;
- intervento dell’Assessorato Regionale per uniformare le procedure in tutte le ASP siciliane.
Possibili azioni future
In caso di mancato riscontro, l’UNC procederà con:
- segnalazione all’Autorità Antitrust (AGCM);
- esposto al MEF e al Ministero della Salute;
- segnalazione al Garante per i Diritti della Persona;
Dichiarazione dell’Avv. Antonino Di Giacomo
“La salute è un diritto, non un privilegio a pagamento.
Nessun cittadino deve essere penalizzato per vivere in una provincia diversa.
L’ASP di Ragusa può – e deve – adottare convenzioni senza costi per l’utenza, come fanno le altre ASP siciliane.
Continueremo questa battaglia finché ogni cittadino potrà pagare il ticket esattamente come prevede la legge: né un euro in più, né un euro in meno.”