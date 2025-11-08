Due giovani musicisti modicani ammessi al Conservatorio “V. Bellini” di Caltanissetta: orgoglio per la Banda Musicale Città di Modica

Modica, 08 novembre 2025 – Nuove soddisfazioni per la Scuola Musicale Gratuita “Peppino Galfo” della Banda Musicale Città di Modica, diretta dal M° Corrado Civello. Due giovani allievi della scuola, Giovanna Cicero Santalena e Marzio Fiderio, hanno infatti superato con successo gli esami di ammissione ai corsi propedeutici del Conservatorio Statale “Vincenzo Bellini” di Caltanissetta. Giovanna Cicero Santalena, allieva di canto seguita dalla M° Lina Pluchino, ha sostenuto e superato l’esame lo scorso 13 ottobre 2025., Marzio Fiderio, invece, allievo di sassofono sotto la guida della M° Ida Logatto, ha superato la prova lo scorso 24 ottobre 2025. Entrambi potranno ora accedere ai rispettivi corsi propedeutici di canto e sassofono, proseguendo il loro percorso di formazione con impegno e dedizione. Da due anni la Banda Musicale Città di Modica è convenzionata con il Conservatorio “V. Bellini”, offrendo ai giovani musicisti del territorio la possibilità di frequentare i corsi di base direttamente a Modica e di sostenere in loco gli esami ufficiali per il livello propedeutico. Grazie a questa collaborazione, gli studenti che superano la prova possono continuare gli studi nella sede modicana, usufruendo inoltre di una riduzione del 50% sulla tassa di iscrizione e risultando a tutti gli effetti iscritti al Conservatorio. Un valore aggiunto della convenzione è rappresentato dalla presenza periodica a Modica dei docenti del Conservatorio, che seguono da vicino i progressi degli studenti, collaborando con gli insegnanti locali per garantire una formazione completa e di alto livello. “Finalmente il Conservatorio è anche a Modica” – afferma con orgoglio il direttore M° Corrado Civello, sottolineando come la scuola musicale “Peppino Galfo” sia ormai un punto di riferimento per i giovani che desiderano coltivare la propria passione per la musica. La Scuola Musicale Gratuita “Peppino Galfo” ricorda che le iscrizioni sono aperte e che i corsi di base sono completamente gratuiti, offrendo un’importante opportunità formativa e culturale per tutta la comunità.

(Nella foto: da sinistra Giovanna Cicero Santalena, il direttore M° Corrado Civello e Marzio Fiderio, allievi della Scuola Musicale “Peppino Galfo” della Banda Musicale Città di Modica).

