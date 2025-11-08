  • 8 Novembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 8 Novembre 2025 -
Modica

Due giovani musicisti modicani ammessi al Conservatorio “V. Bellini” di Caltanissetta: orgoglio per la Banda Musicale Città di Modica

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Modica, 08 novembre 2025 – Nuove soddisfazioni per la Scuola Musicale Gratuita “Peppino Galfo” della Banda Musicale Città di Modica, diretta dal M° Corrado Civello. Due giovani allievi della scuola, Giovanna Cicero Santalena e Marzio Fiderio, hanno infatti superato con successo gli esami di ammissione ai corsi propedeutici del Conservatorio Statale “Vincenzo Bellini” di Caltanissetta. Giovanna Cicero Santalena, allieva di canto seguita dalla M° Lina Pluchino, ha sostenuto e superato l’esame lo scorso 13 ottobre 2025., Marzio Fiderio, invece, allievo di sassofono sotto la guida della M° Ida Logatto, ha superato la prova lo scorso 24 ottobre 2025. Entrambi potranno ora accedere ai rispettivi corsi propedeutici di canto e sassofono, proseguendo il loro percorso di formazione con impegno e dedizione. Da due anni la Banda Musicale Città di Modica è convenzionata con il Conservatorio “V. Bellini”, offrendo ai giovani musicisti del territorio la possibilità di frequentare i corsi di base direttamente a Modica e di sostenere in loco gli esami ufficiali per il livello propedeutico. Grazie a questa collaborazione, gli studenti che superano la prova possono continuare gli studi nella sede modicana, usufruendo inoltre di una riduzione del 50% sulla tassa di iscrizione e risultando a tutti gli effetti iscritti al Conservatorio. Un valore aggiunto della convenzione è rappresentato dalla presenza periodica a Modica dei docenti del Conservatorio, che seguono da vicino i progressi degli studenti, collaborando con gli insegnanti locali per garantire una formazione completa e di alto livello. “Finalmente il Conservatorio è anche a Modica” – afferma con orgoglio il direttore M° Corrado Civello, sottolineando come la scuola musicale “Peppino Galfo” sia ormai un punto di riferimento per i giovani che desiderano coltivare la propria passione per la musica. La Scuola Musicale Gratuita “Peppino Galfo” ricorda che le iscrizioni sono aperte e che i corsi di base sono completamente gratuiti, offrendo un’importante opportunità formativa e culturale per tutta la comunità.

(Nella foto: da sinistra Giovanna Cicero Santalena, il direttore M° Corrado Civello e Marzio Fiderio, allievi della Scuola Musicale “Peppino Galfo” della Banda Musicale Città di Modica).

582294
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube