  • 8 Novembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 8 Novembre 2025 -
Ragusa | Sport

Basket. Una trappola sul percorso della SuperConveniente Ragusa: domenica la sfida a Mola

Quarta trasferta stagionale, la terza in Puglia per Ragusa. Di Gregorio: "Niente cali"
  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa, 08 novembre 2025 – La SuperConveniente Virtus Ragusa di basket si prepara alla partita di domenica sul campo della Mola New Basket, valida per la settima giornata della Serie B Interregionale. I ragusani arrivano all’appuntamento dall’alto del primo posto in classifica e con cinque vittorie consecutive, ma il match – è la terza trasferta pugliese della stagione, la quarta in assoluto – presenta diverse insidie: Mola, infatti, nell’ultimo turno ha centrato la sua prima affermazione stagionale rimontando fino al successo una gara che la vedeva sotto di venti punti contro Corato. Una dimostrazione di carattere che ha acceso l’entusiasmo del gruppo guidato da coach Sordi.

La formazione pugliese, pur molto giovane, ha al suo interno elementi dal potenziale evidente. Il più produttivo finora è stato l’argentino Ignazio Beltramino, ala 22enne che sta viaggiando su cifre importanti: 18 punti di media con 7,4 rimbalzi. Accanto a lui si sta mettendo in luce Marco Ramponi, playmaker del 2005 cresciuto nei settori giovanili della Virtus Bologna e della Fulgor Fidenza, che a Mola ha trovato responsabilità e continuità realizzativa (ne segna 17,6 a sera). Sotto canestro, invece, emerge la presenza fisica di Alessandro Trinca, lungo classe 2001 cresciuto a Ferrara, che abbina punti e rimbalzi.

In casa Virtus, però, si respira un buon clima. Coach Massimo Di Gregorio apprezza lo spirito con cui il gruppo sta affrontando questa fase della stagione: «Arriviamo da un buon momento – spiega – e la cosa più positiva è la serietà con cui i ragazzi lavorano in settimana. La continuità di risultati ci sta dando fiducia. Ma proprio per questo non dobbiamo concederci cali: affrontiamo una squadra giovane, che viene da una vittoria importante e che ha dimostrato di potersi accendere in qualsiasi momento. Servirà massima concentrazione, solidità difensiva e voglia di giocare insieme». La gara, con inizio alle 18 al PalaPinto, sarà diretta dagli arbitri Francesco Buonasorte di Manfredonia e Matteo Conforti di Matera.

582297
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube