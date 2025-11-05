Totò Cuffaro, dalla Sanità ai Consorzi: la Procura chiede misure cautelari. “Pericolo di fuga” intercettato

Palemo, 05 Novembre 2025 – Una nuova, pesante richiesta di misura cautelare si abbatte sull’ex Presidente della Regione Siciliana, Totò Cuffaro, nell’ambito di una complessa inchiesta su presunti appalti pilotati nel settore della sanità e dei Consorzi di Bonifica regionali.

La Procura di Palermo (con i PM Andrea Zoppi e Giulia Falchi) ha chiesto una misura restrittiva, motivata dal “concreto e attuale pericolo di fuga” dell’ex governatore.

La fuga ipotizzata: “Invece di starci 10 giorni in Burundi, ci sto tre mesi”

A convincere i magistrati sarebbe una conversazione intercettata in cui Cuffaro, ipotizzando l’esistenza di un’indagine a suo carico, manifesta chiaramente la volontà di sottrarsi alla giustizia: “è un’attenzione che si smorzata… là qualcosa… dice no si è alzata… e allora io sai che faccio, invece di starci dieci giorni in Burundi, ci sto tre mesi… non so se ho reso l’idea, per il resto, vuoi fare politica?“.

Questa frase, che allude a un viaggio già programmato, viene interpretata dai PM come la prova della “concreta possibilità di un’ostruzione” all’esecuzione di un provvedimento restrittivo della libertà personale.

Poltrone, sanità e Consorzi di Bonifica: Il “Metodo Cuffaro”

L’inchiesta ruota attorno a un presunto sistema di spartizione di poltrone e di favori. L’intercettazione rivela anche il linguaggio duro di Cuffaro nel gestire la spartizione di cariche nella sanità siciliana: “Non mi scassare la m…. o faccio saltare il banco“.

Al centro dell’indagine c’è anche il settore dei consorzi di bonifica, definiti dai PM come un altro ambito “oggetto delle strategie lottizzatorie” del noto esponente politico. In particolare, è stato chiesto il sequestro preventivo di 25mila euro a carico di Cuffaro, Alessandro Vetro, Giuseppe Giovanni Tomasino e Carmelo Pace. L’accusa per Vetro è di aver consegnato denaro, tramite Cuffaro e Pace, a Tomasino, Direttore Generale del Consorzio di Bonifica Nord-occidentale.

Interdizione e “Pubblici Ufficiali infedeli”

Nelle 246 pagine che smontano il presunto “metodo Cuffaro”, i magistrati hanno chiesto anche l’interdizione temporanea dall’esercizio dell’impresa e dagli uffici direttivi per gli imprenditori Sergio Mazzola, Marco Dammone, Mauro Marchese e Alessandro Vetro.

La motivazione è chiara: “estromettere gli indagati da quei circuiti professionali e imprenditoriali che hanno consentito loro di maturare esperienza e competenze poi piegate alla realizzazione di scopi illeciti” e che li hanno accreditati presso “ambienti criminali” popolati da “pubblici ufficiali infedeli, lobbysti spregiudicati e avidi intermediari”.

