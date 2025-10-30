  • 30 Ottobre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 30 Ottobre 2025 -
Modica | Sport

Modica ritrova la sua “Casa dello Sport”: sabato 1 novembre la riapertura dello stadio “Pietro Scollo”

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

MODICA – “Modica ha di nuovo la sua Casa dello Sport. Più bella, più accogliente, più grande.” Con queste parole il Sindaco Maria Monisteri Caschetto annuncia con entusiasmo la riapertura dello stadio della Caitina, intitolato a Pietro Scollo, punto di riferimento storico per lo sport modicano. Dopo il via libera definitivo della Commissione Pubblici Spettacoli, tutto è pronto per la grande festa di sabato 1 novembre alle ore 10.00, quando i cancelli dell’impianto riapriranno ufficialmente al pubblico. “È un momento atteso da tutta la città – afferma il Sindaco –. Sabato sarà una giornata di festa, con un pensiero speciale rivolto a Zio Pietro, figura indimenticabile non solo per il calcio, ma per tutto lo sport modicano. Invitiamo tutte le associazioni e le società sportive del territorio a partecipare: vogliamo un’invasione di campo gioiosa, allegra e condivisa, perché la riapertura di un impianto sportivo è sempre una conquista collettiva.” Soddisfazione anche dall’Assessore ai Lavori Pubblici, Antonio Drago, che sottolinea l’impegno dell’amministrazione: “Abbiamo lavorato intensamente per restituire alla città uno spazio tanto importante. Oggi possiamo finalmente condividere la gioia di un risultato che è frutto di dedizione e costanza. Ma non ci fermiamo qui: continueremo a migliorare la struttura, rendendola sempre più accogliente e funzionale, per tutte le modicane e tutti i modicani.” La riapertura dello stadio “Pietro Scollo” rappresenta così non solo un traguardo sportivo, ma anche un segno concreto di rinascita e partecipazione per l’intera comunità modicana.

581467
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube