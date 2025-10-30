Modica ritrova la sua “Casa dello Sport”: sabato 1 novembre la riapertura dello stadio “Pietro Scollo”

MODICA – “Modica ha di nuovo la sua Casa dello Sport. Più bella, più accogliente, più grande.” Con queste parole il Sindaco Maria Monisteri Caschetto annuncia con entusiasmo la riapertura dello stadio della Caitina, intitolato a Pietro Scollo, punto di riferimento storico per lo sport modicano. Dopo il via libera definitivo della Commissione Pubblici Spettacoli, tutto è pronto per la grande festa di sabato 1 novembre alle ore 10.00, quando i cancelli dell’impianto riapriranno ufficialmente al pubblico. “È un momento atteso da tutta la città – afferma il Sindaco –. Sabato sarà una giornata di festa, con un pensiero speciale rivolto a Zio Pietro, figura indimenticabile non solo per il calcio, ma per tutto lo sport modicano. Invitiamo tutte le associazioni e le società sportive del territorio a partecipare: vogliamo un’invasione di campo gioiosa, allegra e condivisa, perché la riapertura di un impianto sportivo è sempre una conquista collettiva.” Soddisfazione anche dall’Assessore ai Lavori Pubblici, Antonio Drago, che sottolinea l’impegno dell’amministrazione: “Abbiamo lavorato intensamente per restituire alla città uno spazio tanto importante. Oggi possiamo finalmente condividere la gioia di un risultato che è frutto di dedizione e costanza. Ma non ci fermiamo qui: continueremo a migliorare la struttura, rendendola sempre più accogliente e funzionale, per tutte le modicane e tutti i modicani.” La riapertura dello stadio “Pietro Scollo” rappresenta così non solo un traguardo sportivo, ma anche un segno concreto di rinascita e partecipazione per l’intera comunità modicana.

