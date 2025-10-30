Comune di Modica approva la rimodulazione della dotazione organica: da 446 a 350 unità

Modica, 30 Ottobre 2025 – La Giunta Comunale di Modica ha approvato, con un proprio provvedimento, la rimodulazione della dotazione organica dell’Ente. L’atto è un passaggio cruciale nell’attuazione delle disposizioni previste dall’articolo 259 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), a seguito della dichiarazione di dissesto finanziario deliberata dal Consiglio Comunale lo scorso 30 gennaio 2025.

La nuova dotazione organica passa da 446 a 350 unità a tempo pieno, un taglio significativo che rispetta pienamente i parametri stabiliti dal Decreto del Ministero dell’Interno del 18 novembre 2020. Per il Comune di Modica, con una popolazione di 53.554 abitanti, il rapporto massimo consentito è di 1 dipendente ogni 152 abitanti.

L’intervento si inserisce nel più ampio processo di razionalizzazione e snellimento delle strutture organizzative, mirato a:

Contenimento della spesa corrente.

Ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse umane.

Aumento dell’efficienza dei servizi.

Riduzione delle posizioni dirigenziali con l’accorpamento dei settori da quattro a tre.

La dotazione organica rideterminata prevede un totale di 350 unità, così suddivise:

191 unità attualmente in servizio.

159 posti da ricoprire, che includono: 81 unità di lavoratori ASU da stabilizzare (assunzioni etero-finanziate). 4 unità del Programma nazionale ‘CAPCOE-Ripam Coesione’ (assunzioni etero-finanziate). 17 unità a tempo determinato per tre anni nell’ambito del Decreto del Capo Dipartimento per le Politiche Sociali (assunzioni etero-finanziate). 57 unità a tempo indeterminato e pieno a carico del bilancio comunale.



Il costo complessivo della nuova dotazione organica è pari a 11.367.902,21 euro, una cifra ampiamente compatibile con i limiti di spesa imposti dalla normativa vigente e notevolmente inferiore alla spesa media del personale del triennio 2011/2013 (€ 15.559.613,23). Il costo effettivo a carico del bilancio comunale si riduce ulteriormente a 8.895.502,43 euro grazie alle assunzioni etero-finanziate.

“Con questo atto – spiega Maria Monisteri Caschetto, Sindaco di Modica – proseguiamo nel percorso di risanamento e rilancio dell’Ente. La rimodulazione della dotazione organica rappresenta un passaggio fondamentale per restituire al nostro Comune una struttura più sostenibile, efficiente e in linea con le reali esigenze della comunità. Con questa dotazione organica, apriamo all’assunzione di 57 unità, alla stabilizzazione degli ASU e stiamo già predisponendo una delibera di Giunta per attuare la cosiddetta progressione verticale per 25 dipendenti già in servizio.”

“La nuova dotazione organica – aggiunge Ketty Di Martino, Dirigente del Settore Finanziario e Tributi – è stata definita nel pieno rispetto dei vincoli imposti dalla normativa sul dissesto e garantisce la stabilità finanziaria dell’Ente senza compromettere la qualità dei servizi. Il provvedimento sarà ora trasmesso al Collegio dei Revisori dei Conti per il parere di competenza e alla Commissione per la Finanza e gli Organi degli Enti Locali del Ministero dell’Interno per l’approvazione definitiva, ai sensi dell’art. 259, comma 7, del TUEL.”

L’approvazione definitiva da parte del Ministero dell’Interno darà il via libera al piano di assunzioni e stabilizzazioni, segnando un passo decisivo verso il risanamento finanziario e il potenziamento dei servizi comunali.

