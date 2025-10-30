  • 31 Ottobre 2025 -
Economia | Modica | Politica | Slider

Comune di Modica approva la rimodulazione della dotazione organica: da 446 a 350 unità

Piano di risanamento e nuove assunzioni in vista
Tempo di lettura: 2 minuti

Modica, 30 Ottobre 2025  – La Giunta Comunale di Modica ha approvato, con un proprio provvedimento, la rimodulazione della dotazione organica dell’Ente. L’atto è un passaggio cruciale nell’attuazione delle disposizioni previste dall’articolo 259 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), a seguito della dichiarazione di dissesto finanziario deliberata dal Consiglio Comunale lo scorso 30 gennaio 2025.

La nuova dotazione organica passa da 446 a 350 unità a tempo pieno, un taglio significativo che rispetta pienamente i parametri stabiliti dal Decreto del Ministero dell’Interno del 18 novembre 2020. Per il Comune di Modica, con una popolazione di 53.554 abitanti, il rapporto massimo consentito è di 1 dipendente ogni 152 abitanti.

L’intervento si inserisce nel più ampio processo di razionalizzazione e snellimento delle strutture organizzative, mirato a:

  • Contenimento della spesa corrente.
  • Ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse umane.
  • Aumento dell’efficienza dei servizi.
  • Riduzione delle posizioni dirigenziali con l’accorpamento dei settori da quattro a tre.

La dotazione organica rideterminata prevede un totale di 350 unità, così suddivise:

  • 191 unità attualmente in servizio.
  • 159 posti da ricoprire, che includono:
    • 81 unità di lavoratori ASU da stabilizzare (assunzioni etero-finanziate).
    • 4 unità del Programma nazionale ‘CAPCOE-Ripam Coesione’ (assunzioni etero-finanziate).
    • 17 unità a tempo determinato per tre anni nell’ambito del Decreto del Capo Dipartimento per le Politiche Sociali (assunzioni etero-finanziate).
    • 57 unità a tempo indeterminato e pieno a carico del bilancio comunale.

Il costo complessivo della nuova dotazione organica è pari a   11.367.902,21 euro, una cifra ampiamente compatibile con i limiti di spesa imposti dalla normativa vigente e notevolmente inferiore alla spesa media del personale del triennio 2011/2013 (€ 15.559.613,23). Il costo effettivo a carico del bilancio comunale si riduce ulteriormente a   8.895.502,43 euro grazie alle assunzioni etero-finanziate.

“Con questo atto – spiega  Maria Monisteri Caschetto, Sindaco di Modica – proseguiamo nel percorso di risanamento e rilancio dell’Ente. La rimodulazione della dotazione organica rappresenta un passaggio fondamentale per restituire al nostro Comune una struttura più sostenibile, efficiente e in linea con le reali esigenze della comunità. Con questa dotazione organica, apriamo all’assunzione di 57 unità, alla stabilizzazione degli ASU e stiamo già predisponendo una delibera di Giunta per attuare la cosiddetta progressione verticale per 25 dipendenti già in servizio.”

“La nuova dotazione organica – aggiunge  Ketty  Di Martino, Dirigente del Settore Finanziario e Tributi  è stata definita nel pieno rispetto dei vincoli imposti dalla normativa sul dissesto e garantisce la stabilità finanziaria dell’Ente senza compromettere la qualità dei servizi. Il provvedimento sarà ora trasmesso al Collegio dei Revisori dei Conti per il parere di competenza e alla Commissione per la Finanza e gli Organi degli Enti Locali del Ministero dell’Interno per l’approvazione definitiva, ai sensi dell’art. 259, comma 7, del TUEL.”

L’approvazione definitiva da parte del Ministero dell’Interno darà il via libera al piano di assunzioni e stabilizzazioni, segnando un passo decisivo verso il risanamento finanziario e il potenziamento dei servizi comunali.

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

7 commenti su “Comune di Modica approva la rimodulazione della dotazione organica: da 446 a 350 unità”

  1. Roberto

    le assunzioni indispensabili ed immediate riguardano il corpo della Polizia Locale!!
    la città è allo sbando, gli automobilisti sulle strade fanno quello che vogliono, è necessario ristabilire la legalità ed il rispetto delle regole.

  2. Un passante

    Sono più auto le parcheggiate sui marciapiedi che le persone che ci camminano!! Comunque è veramente imbarazzante la situazione stradale in tutta Modica e la maleducazione degli automobilisti ha raggiunto livelli allucinanti

  3. AMO MODICA

    Roberto la notte sogna le favelas brasiliane e di giorno fa confusione
    Potrebbe essere anche che aspira a un posticino da vigile urbano con pistola nella fondina , ecco perché vede tutto questo sbando , ma dove lo vedi ???
    E comunque i primi verbali li beccherai tu , essendo un bugiardo sarai anche uno che non rispetta le regole.
    Asu una mandria di nullafacenti che ora entrano al comune dalla porta principale , bisogna essere dei scansafatiche per stare bene , padri di famiglia resteranno fuori a causa di questi nati stanchi 😫

  4. Saruzzu

    “Asu una mandria di nullafacenti che ora entrano al comune dalla porta principale”… amomò, rincrazia i to’ compari, rincrazia chi ha creato tanti clienti da soddisfare con i nostrrri soldi e poi ne riparliamo.

  5. Roberto

    Amo Modica dove vive lei? guardi che Modica non è la Svizzera! se poi lei vorrebbe farci credere che la normalità e l’ordine per una città di 55 mila abitanti con un deficit palese di strade sia parcheggiare in sulla carreggiata, sui marciapiedi o nei parcheggi riservati, allora questo è un problema tutto suo. Se ne convinca che lei ha ragione.

  6. Pietro

    @Roberto: cosa fa? Risponde a quello lì? Perde tempo! Lui non ci fa, c’è!!! Metta un like negativo e vada oltre senza leggere …

  7. AMO MODICA

    Pietro e Roberto
    Siete dei paisanotti
    Io non difendo la politica
    Io difendo Modica
    Da quelli come voi
    Che per rabbia elettorale
    Buttano fango sulla nostra città
    Siete dei meschini e si capisce che non uscite mai di Modica, non conoscete il mondo , e neanche i paesi vicini .
    Piccoli passeggiatori sfacinnati .

