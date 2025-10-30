A Modica si presenta l’ultimo libro fotografico “Storie di Sud” di Roberto Strano

MODICA, 30 Ottobre 2025 – Presso la Sala del Granaio in Via Clemente Grimaldi, ospiti del Gruppo Fotografico Luce in Iblea in collaborazione con La Fondazione “G.P.Grimaldi” di Modica, sarà teatro di un evento imperdibile per gli amanti della fotografia d’autore e non solo: la presentazione dell’ultimo libro fotografico “Storie di Sud” di Roberto Strano occasione unica per conoscere dal vivo uno dei fotografi più autorevoli nel panorama italiano L’appuntamento è fissato per giorno 3 Novembre 2025, alle ore 20.00.

​Originario di Caltagirone, Roberto Strano è uno dei nomi più autorevoli del reportage sociale a livello internazionale. Il suo stile distintivo è il bianco e nero, che utilizza con una sensibilità tale da elevare la quotidianità a icona universale.

​La critica lo ha spesso accostato al maestro brasiliano Sebastião Salgado per la potenza e l’intensità etica delle sue inquadrature, e a Weegee il grande fotografo americano, per la schiettezza e l’immediatezza con cui cattura la vita di strada. Le sue opere, esposte al Museo di Fotografia Permanente di Modena tra gli autori più accreditati, gli hanno valso premi internazionali e riconoscimenti in tutto il mondo. Strano, che tiene corsi di fotografia in Italia e all’estero, pubblica regolarmente su importanti testate.

​Reportage e Opere di Successo:

​La sua bibliografia e i suoi progetti testimoniano un impegno sociale costante:

​”Guardami Dentro” (sul disagio mentale).

​”Strade senza Ritorno” (sugli incidenti stradali, un progetto di sensibilizzazione).

​”Compagni di Viaggio” (ritratti di fotografi siciliani nel mondo).

​I celebri reportage sulla prostituzione minorile in Brasile (presentato ai Mondiali 2014), sull’attentato di Tunisi al porto La Goulette, e il suo attuale lavoro sui Balcani e Caucaso (Bulgaria, Albania, Kosovo, Serbia, Macedonia del Nord, Grecia, Turchia, Montenegro, Croazia, Bosnia, Georgia)

​”Storie di Sud”: Archetipi di Vita

​Il volume “Storie di Sud”, edito da Punto Stampa Editore, pur radicandosi nelle città dell’autore, veicola un messaggio universale sui temi della memoria, dell’identità collettiva e dell’appartenenza.

​Attraverso il suo obiettivo, Strano trasforma i volti e le scene della sua terra in archetipi della condizione umana, ritraendo le dinamiche fondamentali della vita: la fanciullezza, la vecchiaia, i riti, il matrimonio, la famiglia e le feste.

​Il libro è impreziosito dai contributi testuali di Ferdinando Scianna, Maria Attanasio, Domenico Amoroso, Domenico Seminerio e dell’autore stesso.

​L’evento prevede un Talk con Roberto Strano, moderato da Enzo Gabriele Leanza e Marcella Burderi. Introdurrà i lavori l’Avv. Salvatore Campanella, Presidente Fondazione Grimaldi. Seguiranno le domande del pubblico e la sessione di firmacopie.

