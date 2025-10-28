  • 30 Ottobre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 30 Ottobre 2025 -
Marketing

Trasforma la tua potenza di calcolo in ricchezza con il cloud mining di 8HoursMining, che ti aiuta a guadagnare $ 7.979 al giorno

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Nell’era della valuta digitale, la potenza di calcolo è ricchezza. La piattaforma di cloud mining di 8HoursMining rende il mining più semplice ed efficiente che mai, senza richiedere attrezzature complesse o competenze tecniche. Gli utenti devono semplicemente registrare un account per noleggiare la potenza di calcolo del cloud e partecipare ai pool di mining globali in tempo reale. Grazie all’ottimizzazione avanzata degli algoritmi e al supporto stabile del server, avrete l’opportunità di ottenere rendimenti elevati ogni giorno, realizzando facilmente un potenziale profitto giornaliero di 7.979 dollari. La piattaforma fornisce registri trasparenti dei guadagni e un sistema di gestione intelligente, consentendo agli investitori di monitorare i propri asset in ogni momento. 8HoursMining si impegna a creare un’esperienza di mining di valuta digitale sicura, efficiente e conveniente per ogni utente, trasformando realmente la potenza di calcolo in una ricchezza sostanziale.

di 8hoursMining Core:

Fantastico bonus di iscrizione: i nuovi utenti ricevono un bonus di $ 18 al momento della registrazione e un ulteriore $ 0,72 per i check-in giornalieri, rendendo facile ottenere il tuo primo profitto!

Nessuna barriera all’ingresso, nessun onere: non è necessario acquistare costose macchine per il mining, preoccuparsi delle bollette elettriche o sostenere costi di manutenzione. Basta registrarsi e iniziare a minare immediatamente, ottenendo rendimenti stabili senza sforzo.

Pagamenti multipli in criptovaluta supportati: la piattaforma supporta depositi e prelievi in un’ampia gamma di criptovalute tradizionali, tra cui BTC, ETH, USDT-ERC20, LTC, BCH, USDT-TRC20, SOL, DOGE, XRP e altre, offrendo opzioni convenienti e flessibili. Liquidazione automatica giornaliera, trasparenza e pubblicità: la piattaforma liquida automaticamente i profitti del mining ogni giorno e tutti i dati sono trasparenti e disponibili al pubblico, consentendoti di monitorare i tuoi guadagni in qualsiasi momento.

Piattaforma sicura e affidabile: grazie all’utilizzo di tecnologie avanzate di protezione dei dati, i tuoi asset sono al sicuro e puoi investire in tutta sicurezza.

Potente programma di affiliazione, grandi ricompense: segnalando amici, gli utenti possono guadagnare ricompense di segnalazione fino al 3% + 2% e avere l’opportunità di vincere fino a $ 50.000 in bonus mensili, rendendo facile guadagnare entrate aggiuntive.

Come iniziare rapidamente il tuo viaggio nel cloud mining con 8HOURSMining:

① Crea un account e registrati facilmente: visita semplicemente il sito Web ufficiale di 8HOURSMining , registrati rapidamente e accedi con un indirizzo e-mail valido e ricevi premi immediati per iniziare a guadagnare criptovalute!

Scegli un contratto di mining dedicato per ottenere rendimenti elevati: la piattaforma offre una varietà di contratti di cloud computing ad alte prestazioni e rendimenti elevati, ciascuno con hashrate e periodi variabili. Puoi scegliere liberamente quello più adatto alle tue esigenze per massimizzare i tuoi rendimenti.

 

Nuovo utentePrezzo del contrattoContratto ReriodRendimento fisso
Esperienza

Contrarre

100 dollari2 giorni$100+$6
Antminer S17 pro600 dollari6 giorni$600+$48,6
Whatsminer M30S$ 1.50012 giorni$1500+$252
AvalonMiner A1246$3.50016 giorni$3500+$812
Antminer S19j Pro$6.00020 giorni$6000+$1800
Antminer S19K Pro$9.70027 giorni$9700+$4190,4

Dopo aver acquistato il tuo contratto, attiva immediatamente la potenza del tuo cloud computing e inizia a fare mining in modo efficiente!

Una volta acquistato il contratto, il sistema attiverà rapidamente la potenza di cloud computing, entrando automaticamente in modalità di mining efficiente. I profitti giornalieri verranno liquidati e accreditati automaticamente sul tuo conto in tempo reale. Puoi monitorare i tuoi progressi di mining in qualsiasi momento tramite l’app della piattaforma, visualizzare i dettagli del contratto e registrare i tuoi guadagni, assicurandoti il controllo di ogni fase del processo con totale trasparenza, sicurezza e controllo.

Riepilogo del mining di 8 ORE:

Con il graduale ritorno alla razionalità del mercato globale delle criptovalute, metodi di investimento stabili, a basso rischio e intelligenti stanno diventando mainstream. In qualità di piattaforma leader nel cloud mining, 8HOURSMining sta completamente sovvertendo i modelli speculativi tradizionali, spostando la crescita degli asset crittografici dalla semplice speculazione sui prezzi alla produzione intelligente. Questo non solo abbatte le barriere tecniche e finanziarie, ma conduce anche gli investitori globali verso una nuova era di crescita sostenibile e stabile della ricchezza in criptovalute. Scegliere 8HOURSMining inaugurerà una nuova era di crescita della ricchezza stabile, efficiente e trasparente, consentendoti di raggiungere facilmente la libertà finanziaria!

 

Sito web ufficiale: https://www.hoursmining.com

 

Email di contatto: info@hoursmining.com

 

581240
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube