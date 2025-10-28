Modica, stallo per 80 lavoratori ASU: la CGIL si appella al Prefetto per la stabilizzazione

Modica, 28 Ottobre 2025 – La stabilizzazione di oltre 80 lavoratori ASU (Attività Socialmente Utili) in servizio presso il Comune di Modica è bloccata a causa del grave dissesto finanziario dell’Ente. Dopo quasi trent’anni di precariato, queste unità operative non possono essere assunte a tempo indeterminato, nonostante la copertura finanziaria sia interamente garantita dalla Regione Siciliana fino al 2047.

A sollevare il caso è la Comera del Lavoro di Modica, che, per mano del Segretario Salvatore Terranova, si è rivolta al Prefetto di Ragusa, chiedendo la convocazione urgente di un tavolo istituzionale.

“La situazione è precipitata con la dichiarazione di dissesto del Comune di Modica, avvenuta a gennaio – denuncia Terranova – . La normativa statale vieta agli enti in dissesto di procedere a nuove assunzioni finché non avranno approvato i bilanci stabilmente riequilibrati, un processo che, secondo i precedenti siciliani, può durare anni”.

La Giunta comunale aveva tentato di superare l’ostacolo chiedendo un parere formale alla COSFEL (Commissione Ministeriale), argomentando che il costo degli ASU è a carico regionale. Tuttavia, la risposta ricevuta è stata un manifesto diniego alla stabilizzazione in assenza dei bilanci approvati.

“La situazione è un dramma esistenziale per questi lavoratori – aggiunge Terranova – . Il prolungarsi del precariato significa per gli ASU anche assenza di tutela previdenziale e contributiva, pregiudicando il diritto alla pensione”.

Per sbloccare lo stallo, un’assemblea sindacale molto partecipata ha elaborato una proposta audace: chiedere al Prefetto di Ragusa di convocare, in sede prefettizia, un incontro con i Parlamentari regionali e nazionali del territorio, lanciare un appello al Governo nazionale, tramite il Governatore Schifani, per predisporre una norma nazionale di deroga specifica per gli ASU. “Questa norma consentirebbe ai comuni in dissesto o piano di riequilibrio di stabilizzare questo personale senza l’obbligo di approvare i bilanci e senza l’autorizzazione preventiva della COSFEL, dato che i costi sono regionali”.

La CGIL ha scelto di non dichiarare, per ora, lo stato di agitazione, riconoscendo la volontà dell’Amministrazione comunale di definire positivamente la vertenza. L’obiettivo è ora quello di costruire, attraverso l’intervento del Prefetto, un percorso istituzionale che possa dare finalmente una risposta ai precari storici di Modica.

