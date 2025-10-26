Crisi di Maggioranza a Modica: “Voce Libera” chiede l’azzeramento della Giunta e “Politici veri”

Modica, 25 Ottobre 2025 – Tensione crescente nella maggioranza che sostiene l’amministrazione comunale di Modica, guidata dal Sindaco Maria Monisteri. Il gruppo consiliare “Voce Libera” – composto da Giorgio Civello, Michelangelo Aurnia e Margherita Cascino – ha espresso un profondo “mal di pancia”, chiedendo un deciso cambio di passo e l’azzeramento totale della Giunta.

La richiesta di “Voce Libera” non è “mossa da velleità di poltrone”, ma da una critica serrata sulla qualità politica dell’attuale esecutivo. L’obiettivo dichiarato è l’azzeramento dell’organo per ricostruire una “squadra coesa” e più competente.

“Vogliamo solo gente che sappia lavorare. Cerchiamo un politico di razza in giunta – afferma Giorgio Civello -. Da due legislature mai avuto incarichi e mai ho chiesto nulla. Anche adesso non chiedo nulla. Dicono che non scendo a compromessi, altri [pensano] che voglio fare l’assessore. La verità è che non abbiamo queste intenzioni. Io non ho competenze, Aurnia e Cascino non hanno tempo per via delle loro attività.”

Il gruppo, “pur riconoscendo la crescita di alcuni assessori (come, ad esempio, Samuele Cannizzaro “cresciuto in maniera esponenziale nonostante sia il più giovane in Giunta)”, lamenta una grave carenza di comunicazione interna e un ruolo marginale riservato ai consiglieri. “Non c’è comunicazione, siamo informati dalla cittadinanza e di che avviene all’interno dell’esecutivo cittadino – dice la capogruppo Margherita Cascino – e ci troviamo sprovveduti quando la gente ci chiede chiarimenti o informazioni. I consiglieri sono il fulcro dell’amministrazione comunale e non servono solo per votare favorevolmente,” ha precisato Civello, esprimendo il sentimento comune dei tre.

I tre consiglieri hanno voluto chiarire la natura della loro azione: “Non si tratta di “cospirare” o di creare un’opposizione interna, ma di correggere il tiro per il bene della città”. La richiesta è chiara: azzeramento e partecipazione al tavolo tecnico per ridefinire la squadra, senza per questo reclamare assessorati. “Siamo stati contattati da diverse componenti politiche anche regionali che ci hanno offerto un assessorato, ma noi non abbiamo queste intenzioni,” hanno ribadito da “Voce Libera”.

Sulle insistenti voci di un imminente azzeramento della Giunta che potrebbe portare all’ingresso dell’ex senatore Riccardo Minardo in quota Forza Italia (partito del Sindaco Monisteri) con l’incarico di Vicesindaco, l’interessato ha espresso una netta presa di posizione. Minardo esclude categoricamente questa ipotesi, pur condividendo la necessità sollevata da “Voce Libera”: anche a suo avviso, in Giunta mancano figure di politici o amministratori esperti, capaci di guidare la macchina comunale con maggiore incisività.

La situazione politica a Modica si fa, dunque, sempre più complessa: il “mal di pancia” di “Voce Libera” e le critiche condivise sull’esperienza dell’esecutivo mettono il Sindaco Monisteri di fronte alla necessità di una profonda riflessione per ricomporre una maggioranza che si dichiara non ostile, ma decisa a pretendere un livello di competenza e coordinamento maggiore per l’azione amministrativa.

Salva