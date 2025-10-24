  • 24 Ottobre 2025 -
  24 Ottobre 2025
Ispica | News in primo piano | Politica

Ispica, Leontini non si dimette: “Io non mi dimetto”, pronto ad affrontare la sfiducia in Consiglio

Ispica, 24 Ottobre 2025 – Il Sindaco di Ispica, Innocenzo Leontini, non ha alcuna intenzione di dimettersi, nonostante la mozione di sfiducia che verrà discussa in Consiglio Comunale il prossimo 12 novembre. Leontini, che definisce la mozione “vergognosa”, ha lasciato scadere il termine per le dimissioni (fissato alla mezzanotte di ieri) e si dice pronto ad affrontare l’assise.

A dare il colpo di grazia al Primo Cittadino potrebbe essere il Presidente del Consiglio Comunale, Giambattista Genovese, che pur non essendo tra i dieci firmatari della mozione, ha annunciato l’intenzione di votarla.

“Non sarà una pugnalata alle spalle perché ho già anticipato la mia intenzione all’amico Innocenzo Leontini, invitandolo tra l’altro anche a dimettersi in tempo,” ha dichiarato Genovese. Il Presidente ha motivato la sua scelta come una “presa d’atto della situazione politica attuale,” sottolineando che “non ci sono i numeri per governare” e che la sua decisione non è legata a rimproveri amministrativi. Genovese, che non votò la prima mozione di sfiducia, vuole ora dare un “segnale chiaro e forte” sulla crisi politica in atto.

