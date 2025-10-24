  • 24 Ottobre 2025 -
  • 24 Ottobre 2025 -
Ispica | Politica

Ispica. Il Sindaco Leontini e l’Assessore ai Lavori Pubblici Dibenedetto visitano i tanti cantieri aperti

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Ispica, 24 ottobre 2025 – Il Sindaco Innocenzo Leontini e l’Assessore Massimo Dibenedetto hanno visitato il cantiere del progetto Ultimo Gattopardo che si avvia a conclusione.
“Dopo aver chiesto agli uffici e alla ditta una maggiore presenza di personale per poter chiudere quanto prima il cantiere – dichiara l’Assessore Massimo Dibenedetto – ho voluto verificare di presenza lo stato dei lavori.
L’intervento si avvia alla fase finale e, come confermato dal RUP Geom. Poidomani, entro il mese di novembre anche la parte che prevede la sistemazione esterna, cioè la realizzazione di un campo polivalente, di un’area attrezzata con giochi per bambini ed il sistema di video sorveglianza, dovrebbero essere pronti. Mentre per quanto riguarda la sistemazione dei fabbricati i lavori sono già al termine.
Ringrazio tutto lo staff dell’ufficio tecnico e la nostra consulente D.ssa Natalia Carpanzano per il lavoro svolto in continuo contatto con il Ministero dell’Interno che ha finanziato l’opera.”
“Oggi, assieme all’Assessore Massimo Dibenedetto, abbiamo iniziato un tour tra i tanti cantieri aperti in Città – dichiara il Sindaco Innocenzo Leontini – ed ho potuto constatare che tutte le opere iniziano a concretizzarsi e che i nostri uffici, nonostante le molte difficoltà, riescono a lavorare con grande professionalità.
“è necessario far sapere ai nostri concittadini del grande lavoro profuso da questa Amministrazione– dichiarano il Sindaco Leontini e l’Assessore Dibenedetto – Noi continuiamo a lavorare per Ispica, in silenzio e con impegno quotidiano, riuscendo ad intercettare tante risorse regionali e comunitarie e a portarle a frutto”

580844
© Riproduzione riservata

