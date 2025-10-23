  • 23 Ottobre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 23 Ottobre 2025 -
Politica | Vittoria

Vittoria, Vinciguerra(FDI) sulla refezione scolastica: “Lamentele crescenti già dai primi giorni di servizio”

"Occorrono verifiche da parte dell'amministrazione comunale"
  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Vittoria, 23 ottobre 2025 – “Numerose e crescenti sono le segnalazioni che stiamo raccogliendo, in qualità di consiglieri, da parte di genitori e famiglie vittoriesi insoddisfatti del servizio di refezione scolastica erogato nei nostri plessi”.

A dirlo è il capogruppo consiliare di Fratelli d’Italia Alfredo Vinciguerra.

“I disagi denunciati riguardano, nello specifico, la scarsa qualità dei pasti somministrati agli alunni, un menù poco diversificato e un’offerta alimentare complessivamente insufficiente. Non possiamo ignorare le voci delle famiglie”, dichiara ancora Alfredo Vinciguerra.

“I nostri bambini e i loro genitori meritano rispetto e un servizio che, oltre a essere essenziale, rappresenta un momento educativo fondamentale della giornata. Chiediamo all’Amministrazione di compiere immediatamente verifiche approfondite su un tema che avevamo già attenzionato nel mese di luglio scorso, senza purtroppo essere ascoltati. È necessario verificare l’effettiva adeguatezza dei menù proposti. L’obiettivo non può che essere quello di garantire, senza ulteriori ritardi, un servizio di refezione scolastica di qualità, sano, vario e soddisfacente. Chiedo all’assessore Corbino di intervenire e vigilare affinché si possano dare rassicurazioni alle famiglie vittoriesi”.

580741
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube