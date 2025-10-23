Cgil: “Tutele confermate per i lavoratori del servizio di igiene urbana del cantiere di Ragusa”

Ragusa, 23 ottobre 2025 – La FP CGIL di Ragusa comunica che l’assemblea informativa sul nuovo bando di gara per il servizio di igiene ambientale del Comune di Ragusa, svoltasi in data 20/10/2025 presso la sede della CGIL, ha registrato una grande partecipazione da parte dei lavoratori del settore.

All’incontro erano presenti l’Assessore all’Ambiente e all’Igiene Urbana del Comune di Ragusa, i tecnici dell’Ufficio Ambiente, il Dirigente RUP, il progettista del servizio e il Dirigente della SRR ATO 7 Ragusa.

Durante la riunione è stato confermato in modo inequivocabile che la clausola sociale e la tutela di salvaguardia occupazionale, previste dal CCNL Igiene Ambientale (art. 6, K540) e dall’art. 57 del D.Lgs. 36/2023, restano pienamente garantite per tutti i lavoratori inseriti nell’elenco del personale trasmesso dall’attuale gestore ed inserito nei documenti di gara.

È stato inoltre chiarito che il fabbisogno del personale, elaborato dal progettista, costituisce una stima tecnica di supporto alla definizione dei costi, priva di qualsiasi effetto o vincolo sul personale oggetto di salvaguardia.

Nel corso dell’incontro sono stati affrontati anche i temi relativi alle premialità, all’organizzazione del servizio e alle modalità di svolgimento dell’appalto, con l’obiettivo di garantire qualità, continuità e trasparenza nella gestione.

La FP CGIL di Ragusa conferma che tutte le tutele dei lavoratori sono pienamente garantite e ribadisce la propria determinazione a vigilare con serietà e responsabilità su tutte le fasi dell’appalto e sul corretto passaggio del personale, nel pieno rispetto del contratto nazionale e dei diritti acquisiti.

