  • 23 Ottobre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 23 Ottobre 2025 -
Cronaca | News in primo piano | Pozzallo

Sequestrati 250 kg di prodotto ittico non tracciato al porto di Pozzallo

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Pozzallo, 23 Ottobre 2025 – Il personale della Capitaneria di porto di Pozzallo ha svolto una mirata operazione di vigilanza all’interno dell’area portuale, con particolare attenzione ai mezzi adibiti al trasporto di prodotti ittici.

Durante l’attività, i militari hanno individuato un soggetto intento a trasportare circa 250 chilogrammi di prodotto ittico privo della documentazione necessaria a garantirne la corretta tracciabilità, requisito fondamentale per la piena tutela del consumatore finale.

Al termine degli accertamenti, al responsabile è stata elevata una sanzione amministrativa di 1.500 euro e il prodotto è stato immediatamente posto sotto sequestro.

A seguito della verifica sanitaria effettuata dal personale veterinario, una parte del pescato è stata dichiarata non idonea al consumo umano e destinata allo smaltimento. La restante quantità – valutata idonea – sarà invece devoluta in beneficenza ad associazioni con finalità sociali.

La Capitaneria di porto di Pozzallo conferma che le attività di controllo continueranno con costanza e determinazione, con l’obiettivo di contrastare la pesca e la commercializzazione illecita, salvaguardare l’ecosistema marino e tutelare gli operatori del settore che operano nel pieno rispetto delle normative vigenti.

580809
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube