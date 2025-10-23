Sequestrati 250 kg di prodotto ittico non tracciato al porto di Pozzallo

Pozzallo, 23 Ottobre 2025 – Il personale della Capitaneria di porto di Pozzallo ha svolto una mirata operazione di vigilanza all’interno dell’area portuale, con particolare attenzione ai mezzi adibiti al trasporto di prodotti ittici.

Durante l’attività, i militari hanno individuato un soggetto intento a trasportare circa 250 chilogrammi di prodotto ittico privo della documentazione necessaria a garantirne la corretta tracciabilità, requisito fondamentale per la piena tutela del consumatore finale.

Al termine degli accertamenti, al responsabile è stata elevata una sanzione amministrativa di 1.500 euro e il prodotto è stato immediatamente posto sotto sequestro.

A seguito della verifica sanitaria effettuata dal personale veterinario, una parte del pescato è stata dichiarata non idonea al consumo umano e destinata allo smaltimento. La restante quantità – valutata idonea – sarà invece devoluta in beneficenza ad associazioni con finalità sociali.

La Capitaneria di porto di Pozzallo conferma che le attività di controllo continueranno con costanza e determinazione, con l’obiettivo di contrastare la pesca e la commercializzazione illecita, salvaguardare l’ecosistema marino e tutelare gli operatori del settore che operano nel pieno rispetto delle normative vigenti.

