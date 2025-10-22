  • 22 Ottobre 2025 -
Comiso | Politica

Comiso. Workshop musicale per tutti i cittadini che vogliono partecipare

Un progetto della banda "Diana" che vedrà il suo compimento a Gennaio 2026
Tempo di lettura: 2 minuti

Comiso, 22 ottobre 2025 – Work shop musicale per tutti i cittadini che vogliono partecipare. Si tratta di un progetto della banda “Diana” che vedrà il suo compimento a Gennaio 2026.
“E’ una iniziativa promossa e organizzata dai giovani componenti della nostra Banda “Diana” – spiega il sindaco Maria Rita Schembari –, nello specifico, di un workshop musicale rivolto a tutti i cittadini di Comiso che suonano uno strumento a fiato o a percussione, indipendentemente dall’età o dal livello di esperienza. L’obiettivo è quello di creare un momento di incontro, collaborazione e crescita musicale, culminante in un concerto finale, che verrà realizzato dopo soltanto due o tre prove comuni. Naturalmente – ancora il primo cittadino di Comiso- l’iniziativa è completamente a costo zero per i partecipanti: tutte le eventuali spese organizzative saranno sostenute interamente dalla Banda “Diana”. È sempre un piacere vedere i giovani talentuosi spendersi per la propria comunità, attraverso iniziative gradevoli, utili, che possano offrire alternative valide a chiunque voglia approfittarne. E chissà- conclude Maria Rita Schembari – che grazie a questa iniziativa, non ci possa essere qualcuno che scopra di avere la passione per la musica e possa riuscire ad esprimersi attraverso una tra le sette belle arti classiche”

© Riproduzione riservata

