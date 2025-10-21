  • 21 Ottobre 2025 -
Politica | Ragusa

Ragusa. Raccolta firme per la proposta di legge di iniziativa popolare sull’educazione alimentare, ambientale e agli stili di vita sani

  • 1
Ragusa, 21 ottobre 2025 – Presso il Comune di Ragusa è possibile firmare per la raccolta firme a sostegno della proposta di legge di iniziativa popolare intitolata: “Introduzione dell’insegnamento dell’Educazione alimentare, ambientale e agli stili di vita sani nelle scuole, enti di istruzione e formazione di Forze Armate, Forze di Polizia e di pubblico soccorso”.

Questa iniziativa mira a formare cittadini pienamente consapevoli delle proprie scelte in termini di salute e ambiente.

Gli obiettivi principali della proposta sono:

– Educazione Alimentare: Insegnare a scegliere il cibo con intelligenza, promuovere la conoscenza della Dieta Mediterranea e prevenire disturbi alimentari, obesità e malattie croniche.

– Educazione alla Sostenibilità Ambientale: Rafforzare la consapevolezza ecologica, promuovere pratiche sostenibili e il rispetto per la biodiversità.

– Educazione agli Stili di Vita Sani: Stimolare l’attività fisica, il benessere mentale e relazionale, e la responsabilità verso sé e gli altri.

I moduli per la raccolta firme sono a disposizione dei cittadini presso la Segreteria Generale del Comune, in Corso Italia n. 72, secondo piano.

Si può firmare dal lunedì al venerdì, dalle ore 10:00 alle ore 12:00 esibendo un documento di riconoscimento valido.

In alternativa, è possibile sottoscrivere la proposta di legge anche online, utilizzando le credenziali SPID o CIE, collegandosi al seguente link:

https://firmereferendum.giustizia.it/referendum/open/dettaglio-open/3700000

Si ricorda che è possibile firmare fino a venerdì 28 novembre

580570
1 commento su “Ragusa. Raccolta firme per la proposta di legge di iniziativa popolare sull’educazione alimentare, ambientale e agli stili di vita sani”

  1. Paolo

    Nelle scuole si pensi ad insegnare le materie classiche nel modo giusto, che di woke e indottrinamenti vari secondo politiche e ideologie europee, che tendono a formare adepti anziché uomini critici, ce ne sono già abbastanza.
    Le famiglie devono educare i figli, non le scuole. Il format sovietico è diventato realtà anche qui sin dall’asilo.

    2
    1

