Cultura | Modica

Modica, presentati i nuovi scritti del Prof. Lino Moltisanti: al centro il binomio “Etica e Morale”

Tempo di lettura: 2 minuti

Modica, 19 Ottobre 2025 – Sabato scorso,  la Sala del Pellegrino, adiacente alla Chiesa Madonna delle Grazie, a Modica, ha ospitato la presentazione di due nuove opere del Prof. Lino Moltisanti, docente in quiescenza di Storia, Filosofia e materie affini.

Davanti a un pubblico partecipe, composto da familiari, amici, colleghi e numerosi ex alunni, il Professore ha illustrato il saggio intitolato “Vivere nella nebbia: l’uomo…e il senso dell’esistenza” e il romanzo di formazione “Settembre in Sicilia…ovvero un’altra estate”. A coadiuvare l’autore sono intervenuti come relatori la Prof. Maria Puglisi e il Dr. Francesco Barrera.

Tema portante che unisce i due scritti è la distinzione tra etica e morale, concetti spesso usati impropriamente come sinonimi. La serata è stata un’occasione per chiarire che l’etica è l’insieme di regole ideali alle quali il comportamento dovrebbe conformarsi, e in quanto deontologica, obbliga a un dovere. La morale, invece, è l’insieme dei comportamenti reali, ed è teleologica, cioè orientata a un fine.

I relatori hanno sottolineato quanto sia urgente e necessario un “bagno catartico di moralità” nella società odierna. È stato evidenziato come l’etica sia universale, mentre è la morale a rendere diverso l’operato di due individui posti nella stessa situazione.

Dalle letture di alcuni brani delle opere e dalle numerose citazioni, è emersa con forza l’urgenza di guidare e recuperare gli adolescenti e i giovani verso un positivo percorso di maturazione. L’autore e gli intervenuti hanno messo in guardia dagli atteggiamenti educativi eccessivamente lassisti o permissivi, riaffermando l’importanza del detto latino: “non verba, sed facta” (non le parole, ma i fatti).

I vari interventi e le riflessioni sono stati intervallati da momenti musicali: il chitarrista Paolo di Giacomo ha eseguito brani arrangiati personalmente, aggiungendo un tocco artistico alla serata.

L’incontro si è concluso in un clima di convivialità. La riuscita della serata conferma l’importante funzione sociale della Cultura, soprattutto quando, come in questo caso, propone norme di azione e modelli di condotta irrinunciabili per il benessere della collettività.

© Riproduzione riservata

