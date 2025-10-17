  • 17 Ottobre 2025 -
Politica | Scicli

Scicli. Nuova scuola Lipparini Miccichè, aggiudicata progettazione definitiva

Entro 65 giorni i progettisti dovranno consegnare gli elaborati. Subito dopo la gara d'appalto dell'opera
Tempo di lettura: 2 minuti

Scicli, 17 ottobre 2025 – È stata aggiudicata la gara appalto per i servizi tecnici progettazione e direzione lavori della nuova scuola media Lipparini-Miccichè in piazza Italia.
A darne notizia il sindaco Mario Marino e l’assessore Enzo Giannone.
Ad aggiudicarsi la progettazione il Raggruppamento temporaneo professionisti con capogruppo mandataria la Sidoti Engineering Srl di Roma, che avrà 65 giorni di tempo per consegnare il progetto definitivo.
L’importo contrattuale dei Servizi tecnici di Progettazione e Direzione Lavori è di 272.172,32 euro.
La progettazione sarà effettuata in BIM, Building Information Modeling, un metodo collaborativo basato sulla creazione di un modello digitale intelligente e condiviso, che integra informazioni geometriche, architettoniche, strutturali, impiantistiche e gestionali di un progetto. Questo approccio facilita la collaborazione tra i professionisti, riduce gli errori, ottimizza tempi e costi e migliora la qualità finale dell’opera, supportando il progetto dall’ideazione fino alla gestione e manutenzione.
Dopo l’approvazione del progetto si procederà all’espletamento della gara d’appalto per l’avvio della grande opera pubblica.

580180
© Riproduzione riservata

