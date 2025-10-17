Allarme igiene nell’Istituto “Archimede” di Modica: gravi criticità sanitarie per la presenza di roditori

Modica, 17 Ottobre 2025 – Una situazione di estrema gravità igienico-sanitaria è stata sollevata all’interno dell’Istituto Tecnico “Archimede” di Modica a causa della presenza documentata e ricorrente di topi nei corridoi e nelle aree comuni.

La problematica, segnalata con urgenza, è considerata incompatibile con gli standard minimi di igiene e salute pubblica richiesti in un ambiente scolastico e rappresenta un fattore di rischio biologico inaccettabile per l’intera comunità.

Il personale, gli studenti e le loro famiglie chiedono con fermezza e senso di responsabilità che la Dirigenza scolastica disponga immediatamente un intervento professionale e risolutivo di disinfestazione e derattizzazione. “La tutela della salute degli studenti, dei docenti e di tutto il personale deve essere la priorità assoluta – si legge in un post corredato di foto -. Non possiamo tollerare una situazione che mette a rischio la salute di chi frequenta quotidianamente l’Istituto.

L’episodio ha generato grande preoccupazione tra gli studenti e il personale, che sottolineano la necessità di un’azione rapida per ripristinare condizioni di salubrità adeguate.

Si precisa che l”istituto è di competenza del Libero Consorzio Comunale di Ragusa.