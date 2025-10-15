Vittoria. Pelligra (FI): “Basta allagamenti, l’amministrazione dimostri responsabilità”

Vittoria, 15 ottobre 2025 – “Ancora una volta, bastano pochi minuti di pioggia per mandare in tilt numerosi tratti stradali della nostra città. Strade completamente allagate, disagi pesanti per i cittadini, case al piano terra invase da acqua e fanghiglia. È mai possibile che sia sempre la stessa storia?”. Così interviene con fermezza il consigliere comunale di Forza Italia, Vittoria Biagio Pelligra, denunciando la cronica incapacità dell’amministrazione Aiello nel gestire un problema ormai strutturale.

“Nonostante le tante parole spese sull’argomento – prosegue Pelligra – questa amministrazione non è riuscita a cavare un ragno dal buco. Ogni episodio di maltempo si trasforma in un incubo per i residenti, costretti a rimboccarsi le maniche e ripulire le proprie abitazioni dai danni causati dall’acqua. Un impegno che dovrebbe spettare a chi governa la città, non ai cittadini esasperati”.

I disagi più gravi si sono registrati in via Dei Vespri, tra via Roma e via Cacciatori delle Alpi, ma anche in altre zone, sintomo di un sistema di deflusso inefficiente, aggravato dalla mancata pulizia delle caditoie. “La situazione è inaccettabile – sottolinea il consigliere – ed è la dimostrazione che gli impegni presi in campagna elettorale sono rimasti solo promesse vuote. Non solo per la gestione delle acque piovane, ma anche per numerose altre questioni fondamentali per la città”.

“Chiediamo all’amministrazione Aiello – conclude Pelligra – di abbandonare le logiche degli annunci e di passare ai fatti, avviando un piano serio di manutenzione delle infrastrutture urbane e delle reti di deflusso. I cittadini meritano risposte concrete, non slogan”.

