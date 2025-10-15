  • 15 Ottobre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 15 Ottobre 2025 -
Politica | Vittoria

Vittoria. Pelligra (FI): “Basta allagamenti, l’amministrazione dimostri responsabilità”

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Vittoria, 15 ottobre 2025 – “Ancora una volta, bastano pochi minuti di pioggia per mandare in tilt numerosi tratti stradali della nostra città. Strade completamente allagate, disagi pesanti per i cittadini, case al piano terra invase da acqua e fanghiglia. È mai possibile che sia sempre la stessa storia?”. Così interviene con fermezza il consigliere comunale di Forza Italia, Vittoria Biagio Pelligra, denunciando la cronica incapacità dell’amministrazione Aiello nel gestire un problema ormai strutturale.
“Nonostante le tante parole spese sull’argomento – prosegue Pelligra – questa amministrazione non è riuscita a cavare un ragno dal buco. Ogni episodio di maltempo si trasforma in un incubo per i residenti, costretti a rimboccarsi le maniche e ripulire le proprie abitazioni dai danni causati dall’acqua. Un impegno che dovrebbe spettare a chi governa la città, non ai cittadini esasperati”.
I disagi più gravi si sono registrati in via Dei Vespri, tra via Roma e via Cacciatori delle Alpi, ma anche in altre zone, sintomo di un sistema di deflusso inefficiente, aggravato dalla mancata pulizia delle caditoie. “La situazione è inaccettabile – sottolinea il consigliere – ed è la dimostrazione che gli impegni presi in campagna elettorale sono rimasti solo promesse vuote. Non solo per la gestione delle acque piovane, ma anche per numerose altre questioni fondamentali per la città”.
“Chiediamo all’amministrazione Aiello – conclude Pelligra – di abbandonare le logiche degli annunci e di passare ai fatti, avviando un piano serio di manutenzione delle infrastrutture urbane e delle reti di deflusso. I cittadini meritano risposte concrete, non slogan”.

579893
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube