  • 15 Ottobre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 15 Ottobre 2025 -
Economia | Ragusa

Anc Ragusa a Verona, focus sulla formazione della professione

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Verona, 15 ottobre 2025 – In occasione del convegno nazionale dell’Associazione nazionale commercialisti tenutosi a Verona, la presidente di Anc Ragusa, Rosa Anna Paolino, ha tenuto un intervento di rilievo, evidenziando il ruolo cruciale della formazione come pilastro fondamentale dell’attività sindacale e professionale.
«La formazione è una parte fondante del nostro lavoro – ha dichiarato Paolino – viviamo in un territorio piccolo, ma molto attivo, dove la formazione serve non solo per accumulare crediti, ma anche per rafforzare la consapevolezza e la qualità del lavoro che svolgiamo ogni giorno. Anche Ragusa si distingue da sempre per un approccio pragmatico alla formazione, offrendo corsi, master brevi e incontri che affrontano concretamente le novità fiscali e normative». «Organizziamo eventi che partono dai casi reali: revisione legale, enti locali, adeguati assetti. Vogliamo fornire strumenti immediatamente utili per il lavoro quotidiano», ha aggiunto la presidente.
Nel corso del suo intervento, Paolino ha anche evidenziato la crescente distanza tra la formazione d’élite proposta a livello nazionale e le reali esigenze dei professionisti nei territori. «Il Consiglio nazionale si concentra su una formazione di alto profilo, ma che non rispecchia la realtà della maggior parte degli studi italiani. Noi siamo il front office dei contribuenti, lavoriamo con artigiani, commercianti, piccole imprese: l’economia reale dell’Italia». Le parole della presidente Paolino hanno riscosso grande attenzione, sottolineando la necessità di una formazione che sia non solo teorica, ma soprattutto calata nella realtà operativa dei commercialisti italiani, a supporto concreto del tessuto economico locale.

579897
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube