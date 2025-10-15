Polemica sulle panchine “smart” a Modica: “L’Alternativa Socialista” chiede la verifica delle luci troppo intense

Modica, 15 Ottobre 2025 – Le nuove panchine “smart” installate nel centro storico di Modica, pur pensate per offrire servizi moderni come la ricarica dei dispositivi e informazioni turistiche, sono finite al centro di una polemica sollevata dal comitato politico “L’Alternativa Socialista”.

In una nota indirizzata al Sindaco del Comune di Modica e agli organi di stampa, il comitato, rappresentato dall’Avv. Antonio Ruta, esprime perplessità sull’impatto di questa innovazione sull’equilibrio estetico e sull’identità della città.

Il cuore della segnalazione riguarda, in particolare, le luci integrate nelle panchine. Secondo “L’Alternativa Socialista”, in diverse aree del centro storico, l’illuminazione risulterebbe “troppo intensa e invasiva”, causando un notevole disagio nelle ore serali.

La criticità maggiore è legata al potenziale rischio di sicurezza: le luci, per come sono state collocate, creerebbero veri e propri problemi di abbagliamento di pedoni e automobilisti.

Il comitato evidenzia che il problema è talmente sentito che “in alcuni casi, esercenti e residenti hanno dovuto prendere provvedimenti (sebbene non invasivi e non dannosi degli impianti) pur di limitare i disagi qui segnalati”.

Pur riconoscendo l’utilità potenziale dell’iniziativa, “L’Alternativa Socialista” sottolinea come ogni innovazione debba integrarsi in modo armonioso con il valore storico e architettonico della città.

Per questo motivo, il comitato chiede all’Amministrazione comunale di intervenire con urgenza per verificare le installazioni e regolare l’intensità e/o l’orientamento delle luci.

L’obiettivo è garantire sicurezza, decoro e coerenza con l’importante contesto urbano di Modica. Alla segnalazione sono stati allegati anche specifici documenti fotografici a supporto delle criticità riscontrate.

Salva