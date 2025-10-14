  • 14 Ottobre 2025 -
Attualità | Comiso | Vittoria

L’Inner Wheel Club di Vittoria-Comiso dona al Comune un quadro della pittrice Patrizia Romano

Tempo di lettura: 2 minuti

Vittoria, 14 ottobre 2025 – Questa mattina la presidente dell’Inner Wheel Club di Vittoria-Comiso, Anna Lauretta, accompagnata da alcune socie, ha consegnato al sindaco Francesco Aiello un quadro della pittrice Patrizia Romano, dal titolo “Tra Arte e Fede”.
L’opera, donata al Comune come segno di affetto e di appartenenza alla comunità, raffigura Piazza del Popolo, con il suo teatro e la Chiesa delle Grazie, simboli identitari della città di Vittoria. Il gesto, carico di significato, si inserisce nelle celebrazioni per i 41 anni di attività del club, da sempre impegnato nella promozione della solidarietà, della cultura e del valore del territorio.
Il sindaco Francesco Aiello ha espresso gratitudine per l’omaggio ricevuto e per l’impegno costante dell’associazione: “Desidero ringraziare l’Inner Wheel Club di Vittoria-Comiso e la sua presidente per questo dono che arricchisce il patrimonio artistico e culturale della nostra città. I club service rappresentano una risorsa preziosa per la comunità, perché contribuiscono a diffondere cultura, bellezza e senso civico. La loro presenza attiva aiuta anche a rendere i nostri luoghi più ordinati, curati e accoglienti, rafforzando il legame tra cittadini e città.”
Con questo gesto simbolico, l’Inner Wheel rinnova il suo impegno nel sostenere iniziative di valore sociale e culturale, confermando la sua vicinanza alle istituzioni e alla comunità vittoriese.

