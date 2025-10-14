Gioventù Nazionale Ragusa: riaperto il bando per l’Albo dei Giovani Artisti Locali

Ragusa, 14 ottobre 2025 – È ufficialmente riaperto il bando per aderire all’Albo dei Giovani Artisti del Comune di Ragusa. Tutti i giovani tra i 18 e i 35 anni hanno ora l’opportunità di iscriversi e far conoscere il proprio talento — che si tratti di musica, danza, pittura, scrittura, recitazione o di qualsiasi altra forma d’arte riconosciuta dall’UNESCO.

L’iniziativa, oggi una realtà concreta, nasce da una proposta di Gioventù Nazionale Ragusa, portata in Consiglio Comunale dal consigliere Rocco Bitetti, e rappresenta un importante traguardo per la valorizzazione dei giovani artisti del territorio.

Come sottolineano Simone Diquattro, presidente provinciale di Gioventù Nazionale e vicecoordinatore comunale di FDI, e Marco Vitale, esponente del circolo Gn di Ragusa, “questo progetto è la dimostrazione che quando si lavora con impegno e concretezza, i risultati arrivano davvero. Gioventù Nazionale Ragusa continuerà a impegnarsi per creare spazi virtuali e fisici di espressione e crescita per i giovani, nel segno della partecipazione e del merito.”

Dispiace soltanto constatare che, nei giorni scorsi, la comunicazione del Comune non abbia riconosciuto pubblicamente il contributo di Gioventù Nazionale Ragusa nella nascita di questa iniziativa. Tuttavia, ciò che conta davvero è che i giovani artisti ragusani abbiano oggi un’occasione concreta per esprimersi, condividere la propria arte e farsi conoscere.

