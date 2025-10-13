  • 13 Ottobre 2025 -
Marketing

Nel 2025, la piattaforma di cloud mining FleetMining più sicura e affidabile consente ai possessori di XRP, BTC e SOL di guadagnare 13.000 $ al giorno

Tempo di lettura: 3 minuti

Nel 2025, il mercato delle criptovalute si sta chiaramente sottomettendo alla filosofia del “solo criptovalute”, anziché aggrapparsi a essa. Un numero crescente di investitori si chiede: oltre ad aspettare che i prezzi salgano,  cosa si può ottenere di più dal possedere questi asset?

Una risposta è il cloud mining. Trasforma BTC, ETH e anche XRP, ma anche token privi di mining nativo, in asset generatori di liquidità. Questo rispecchia l’umore generale del mercato: c’è meno attività speculativa e le persone pensano di più al flusso di cassa.
L’emergere di piattaforme come FleetMining  non è solo un’opportunità per fare soldi; sta cambiando la logica degli investimenti in criptovalute: gli asset non sono più statici, generano profitti mentre sono immobili.
Un reddito giornaliero fisso. Vantaggi del Cloud Mining · Nessuna barriera all’ingresso: puoi estrarre senza dover acquistare o configurare attrezzature. · Basso rischio: non influenzato da forti fluttuazioni di prezzo (i rendimenti sono fissi in base al contratto). · Reddito passivo: i ricavi vengono liquidati automaticamente ogni giorno, senza alcuna operazione richiesta. · Rispettoso dell’ambiente e a risparmio energetico: i centri di cloud mining su larga scala utilizzano energia verde rinnovabile. Alcuni esempi di contratto FleetMining Cloud Mining → Mantieni i tuoi fondi e ottieni profitti fissi giornalieri in USD con i contratti di hash power.”>Un reddito giornaliero fisso.

Vantaggi del Cloud Mining

                                                    Vantaggi del Cloud Mining
· Nessuna barriera all’ingresso: puoi estrarre senza dover acquistare o configurare attrezzature.
· Basso rischio: non influenzato da forti fluttuazioni di prezzo (i rendimenti sono fissi in base al contratto).
· Reddito passivo: i ricavi vengono liquidati automaticamente ogni giorno, senza alcuna operazione richiesta.
· Rispettoso dell’ambiente e a risparmio energetico: i centri di cloud mining su larga scala utilizzano energia verde rinnovabile.
Alcuni esempi di contratto
FleetMining Cloud Mining → Mantieni i tuoi fondi e ottieni profitti fissi giornalieri in USD con i contratti di hash power.

Importo del contrattoDurataGuadagno giornalieroGuadagno totale
$1002 days$6$100+$12
$120010 days$16.2$1200+$162
$6,00020 days$96$6,000+$1,920
$30,00045 days$540$30,000+$24,300
$100,00050 days$1,850$100,000+$92,500

Conclusione
Il cloud mining è un metodo di investimento che “cede la tecnologia alla piattaforma e trasforma il tempo in profitti”.
Tu fornisci i fondi, la piattaforma fornisce la potenza di calcolo e i profitti vengono liquidati automaticamente ogni giorno.
Per maggiori informazioni, visita fleetmining. com o installa l’app FleetMining.
Email: info@fleetmining.com”

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione.

