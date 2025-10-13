  • 13 Ottobre 2025 -
Religione | Scicli

Donnalucata. Al via un itinerario di evangelizzazione e catechesi

Si svolgerà nella Parrocchia S. Caterina - Chiesa di S. Giorgio Martire. Mercoledì 15 ottobre l’apertura alle ore 17.00
Tempo di lettura: 2 minuti

Donnalucata(Scicli), 13 ottobre 2025 – La Parrocchia S. Caterina – Chiesa di S. Giorgio Martire di Donnalucata, avvierà mercoledì 15 ottobre, alle ore 17.00, un cammino di evangelizzazione per la testimonianza del vangelo in una società che cambia e che abbraccerà l’anno pastorale 2025-2026. A tenere le catechesi sarà Domenico Pisana, teologo con dottorato in Teologia Morale e scrittore.
L’iniziativa, organizzata dal parroco Don Paolo Alescio, in collaborazione con le Cellule di evangelizzazione della Parrocchia, delle quali è responsabile Rina Carrubba, intende offrire un cammino con un appuntamento che si terrà ogni terzo mercoledì del mese, e finalizzato a far acquisire, nel quadro del Piano Pastorale approvato lo scorso settembre dal Vescovo della Diocesi di Noto, Mons. Salvatore Rumeo, la coscienza di una missione evangelica che non è compito solo dei vescovi, dei sacerdoti e diaconi, ma di tutto il popolo di Dio ove ogni cristiano è “sacerdote, re e profeta” come afferma il Concilio Vaticano II, e a far, altresì, maturare l’importanza di un contributo responsabile teso a riscoprire la presenza di Gesù , l’uomo-Dio in grado di cambiare il cuore dell’uomo.
Il cammino è aperto a tutti, giovani e adulti, catechisti e operatori pastorali, e a quanti vogliono fare esperienza di Gesù nella loro vita, sia per ricomprendere se stessi che per testimoniare la fede in mondo che ha bisogno d’amore.
La prima catechesi del cammino avrà come oggetto l’esperienza di Abramo e i versetti biblici di Gn 12,2: “Vattene verso il paese che io ti indicherò: farò di te un grande popolo e ti benedirò”.

