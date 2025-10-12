Modica, intervento della Polizia in Corso Umberto: fermato uomo in escandescenze tra i passanti

Modica, 12 Ottobre 2025 – La Polizia di Stato è intervenuta a sirene spiegate in Corso Umberto a Modica per bloccare un uomo di origine straniera che, senza apparente motivo, aveva dato in escandescenze tra i passanti.

Il soggetto, già noto alle forze dell’ordine per episodi analoghi, ha iniziato a urlare e a dimenarsi, importunando chi stava passeggiando, comprese diverse famiglie con bambini, e creando un clima di forte preoccupazione.

Alcuni presenti, allarmati, hanno prontamente allertato le forze dell’ordine. Una pattuglia della Polizia di Stato, coadiuvata dalla Polizia Locale, è giunta tempestivamente sul posto e, non senza difficoltà, ha preso in consegna l’individuo.

Dopo averlo fatto salire sull’auto di servizio, gli agenti lo hanno condotto in commissariato per i necessari accertamenti.

Secondo quanto emerso, l’uomo non è nuovo a comportamenti simili: si tratterebbe dello stesso soggetto, già sottoposto agli arresti domiciliari, che la scorsa estate aveva tentato di denudarsi, sempre lungo il centralissimo Corso Umberto. L’intervento congiunto delle forze dell’ordine ha permesso di ripristinare rapidamente la calma e la sicurezza nella via principale della città.

