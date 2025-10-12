  • 12 Ottobre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 12 Ottobre 2025 -
Cronaca | Modica | News in primo piano

Modica, intervento della Polizia in Corso Umberto: fermato uomo in escandescenze tra i passanti

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Modica, 12 Ottobre 2025 – La Polizia di Stato è intervenuta a sirene spiegate in Corso Umberto a Modica per bloccare un uomo di origine straniera che, senza apparente motivo, aveva dato in escandescenze tra i passanti.

Il soggetto, già noto alle forze dell’ordine per episodi analoghi, ha iniziato a urlare e a dimenarsi, importunando chi stava passeggiando, comprese diverse famiglie con bambini, e creando un clima di forte preoccupazione.

Alcuni presenti, allarmati, hanno prontamente allertato le forze dell’ordine. Una pattuglia della Polizia di Stato, coadiuvata dalla Polizia Locale, è giunta tempestivamente sul posto e, non senza difficoltà, ha preso in consegna l’individuo.

Dopo averlo fatto salire sull’auto di servizio, gli agenti lo hanno condotto in commissariato per i necessari accertamenti.

Secondo quanto emerso, l’uomo non è nuovo a comportamenti simili: si tratterebbe dello stesso soggetto, già sottoposto agli arresti domiciliari, che la scorsa estate aveva tentato di denudarsi, sempre lungo il centralissimo Corso Umberto. L’intervento congiunto delle forze dell’ordine ha permesso di ripristinare rapidamente la calma e la sicurezza nella via principale della città.

579565
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube