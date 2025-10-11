  • 12 Ottobre 2025 -
Cronaca | Vittoria

Vittoria. Intervento congiunto per un uomo di 51 anni che infastidiva i passanti, scatta il Daspo urbano

Tempo di lettura: 2 minuti

VITTORIA, 11 Ottobre 2025 – Pomeriggio di tensione e disagi quello di oggi, pomeriggio in Piazza Daniele Manin, a Vittoria. L’attenzione delle forze dell’ordine è stata richiamata dalla presenza di un individuo in evidente stato di ubriachezza che stava molestando e infastidendo i cittadini presenti nella piazza.

Sul posto sono intervenuti immediatamente gli equipaggi di due auto della Polizia Locale, che in un secondo momento sono stati coadiuvati anche da due militari dell’Arma dei Carabinieri. L’obiettivo era riportare la calma e garantire la sicurezza dei passanti.

Il soggetto, identificato come un cittadino tunisino di 51 anni, ha opposto resistenza, rendendo le operazioni di fermo piuttosto difficoltose per gli agenti. L’uomo è stato infine condotto presso gli uffici del Comando di Polizia Locale.

Qui, nei confronti del 51enne, è stata formalmente contestata la violazione relativa alla manifesta ubriachezza. Inoltre, come misura per tutelare il decoro e la sicurezza urbana, gli è stato applicato il Daspo urbano, un provvedimento che gli vieta l’accesso a determinate aree del centro abitato.

L’intervento congiunto di Polizia Locale e Carabinieri ha permesso di risolvere la situazione rapidamente, ponendo fine al disturbo arrecato dall’uomo e ripristinando la tranquillità in Piazza Manin.

© Riproduzione riservata

