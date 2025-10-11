Limitazioni sulla Siracusa–Catania

Dal 13 ottobre al 21 novembre, al fine di consentire lavori di manutenzione degli impianti tecnologici, lungo l’autostrada Siracusa–Catania saranno in vigore restringimenti di carreggiata, dalle 8:30 alle 18, esclusi festivi e prefestivi.
🔸 Interventi previsti:
in direzione Siracusa, tra lo svincolo di Passo Martino e lo svincolo di Augusta.
In direzione Catania, tra il km 14,500 e il km 7,700, dallo svincolo di Augusta allo svincolo Zona Industriale Nord.
Per chi deve raggiungere l’aeroporto di Catania o strutture sanitarie etnee, si consiglia di partire con anticipo, considerati i possibili rallentamenti.