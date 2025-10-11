  • 11 Ottobre 2025 -
Cronaca | Modica | News in primo piano

Modica: controlli intensificati nel Centro Storico e in tutta la città. Oltre 450 persone identificate

MODICA, 11 Ottobre 2025 – Azione congiunta e coordinata delle forze dell’ordine a Modica, che ha visto un sensibile incremento dei controlli preventivi nel centro storico e in diverse aree della città. L’operazione, scaturita dalle decisioni prese in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, è stata diretta dal Dirigente del Commissariato di Pubblica Sicurezza, Lorenzo Cariola.

L’impiego sinergico di diverse componenti delle forze dell’ordine ha permesso di mettere in campo una vasta e capillare attività di prevenzione. Nello specifico, sono state utilizzate pattuglie delle Volanti e della Polizia Giudiziaria (PG), affiancate dalla Polizia Stradale e dalla Polizia Locale di Modica.

I controlli, che si sono concentrati in particolare nelle zone più sensibili e frequentate del centro storico come Corso Umberto, Via Vittorio Veneto, Via Grimaldi, Via Castello, Via Marchesa Tedeschi e l’area del Pizzo Belvedere, sono stati estesi anche a Modica Alta e al quartiere Sacro Cuore, toccando inoltre Viale Medaglie d’oro.

I risultati dell’attività preventiva sono già di notevole rilievo: 450 persone identificate, 200 veicoli controllati, 42 ciclomotori ispezionati,  35 sanzioni amministrative elevate.

L’intensificazione dei controlli ha l’obiettivo di garantire una maggiore sicurezza sul territorio e di prevenire fenomeni di illegalità, rafforzando la percezione di sicurezza tra i residenti e i visitatori della città. Le operazioni congiunte proseguiranno nelle prossime settimane, mantenendo alta l’attenzione sul rispetto delle normative.

© Riproduzione riservata

