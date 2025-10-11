Ispica. Variazione di bilancio, l’Opposizione voterà favorevolmente l’atto

Ispica, 11 ottobre 2025 – I rappresentanti delle forze politiche di opposizione al comune di Ispica, preso atto dei contenuti della variazione di bilancio oggetto della convocazione urgente e straordinaria fissata per oggi pomeriggio, hanno deciso unanimemente, considerata l’incapacità dell’Amministrazione Leontini ad essere autosufficiente anche in seconda convocazione, d’essere presenti in aula e votare favorevolmente l’atto.

Le risorse economiche destinate al potenziamento dei servizi sociali, ai posti aggiuntivi per l’asilo nido e per il trasporto studenti disabili non sono tematiche suscettibili di divisioni politiche.

I Consiglieri Comunali di opposizione, voteranno atti politici non propri nell’interesse delle famiglie e dei soggetti fragili.

Salva