  • 8 Ottobre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 8 Ottobre 2025 -
Politica | Vittoria

Pelligra, Vittoria. Ennesima rissa tra extracomunitari, la sicurezza non può attendere

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Vittoria, 08 ottobre 2025 – “L’ennesima rissa tra gruppi di extracomunitari avvenuta di recente sul nostro territorio rappresenta un campanello d’allarme che non possiamo più ignorare”. Con queste parole il consigliere comunale di Forza Italia, Biagio Pelligra, interviene con fermezza sul tema della sicurezza e dell’ordine pubblico a Vittoria.

Pelligra sottolinea la crescente preoccupazione dei cittadini per una situazione che sembra sfuggire di mano: “Non è più sufficiente la semplice presenza delle forze dell’ordine sul territorio. Occorre un intervento straordinario e mirato per ristabilire la sicurezza nelle nostre strade e nelle piazze”. Il consigliere propone, in linea con quanto già avviene in alcune città della provincia, di sollecitare l’intervento dell’esercito per garantire un presidio costante nelle aree più sensibili della città. “La presenza dell’esercito non solo rappresenterebbe un deterrente per comportamenti violenti e pericolosi, ma restituirebbe fiducia e serenità ai cittadini vittoriesi”.

Non meno importante, secondo Pelligra, è il ruolo dell’amministrazione comunale: “Serve un’attività di controllo più incisiva che vada oltre la gestione ordinaria. È necessaria una politica urbana che affronti con decisione il fenomeno migratorio, attualmente privo di regole chiare a Vittoria. L’amministrazione deve farsi carico di elaborare strategie efficaci per garantire integrazione e rispetto delle normative, prevenendo situazioni di degrado e conflitto”. Il consigliere conclude con un appello alle istituzioni: “Chiediamo un impegno concreto e immediato da parte di tutte le autorità competenti. La sicurezza dei nostri cittadini non può più attendere”.

579112
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube