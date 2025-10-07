  • 7 Ottobre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 7 Ottobre 2025 -
Modica | Politica

Modica, mozione pro Palestina. Frasca presenterà nuove proposte

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

MODICA, 07 Ottobre 2025 – A Modica, l’approvazione della Mozione Consiliare urgente per l’esposizione della bandiera della Palestina al Palazzo Comunale, promossa dai consiglieri Neva Guccione e Giovanni Spadaro, ha innescato un dibattito che va oltre il voto in sé. L’intervento  della consigliera Elena Frasca è stato determinante per l’assetto finale del documento.

Frasca, infatti, ha sollevato due questioni principali, proponendo un emendamento che è stato accolto all’unanimità. “Ho ritenuto indispensabile – spiega l’interessata – specificare che la Commissione ONU sui territori occupati e Israele ha qualificato le condotte delle autorità israeliane come «genocidio», ai sensi della Convenzione internazionale del 1948. L’inserimento di questo riferimento ha dato alla mozione un peso politico e giuridico molto più forte”. La Frasca ha evidenziato le perplessità sull’esposizione della bandiera stessa, dato che la Palestina non è uno Stato riconosciuto e il D.P.R. 121/2000 consente l’esposizione di bandiere di Stati esteri solo in occasioni cerimoniali, convegni, o visite ufficiali. Ha inoltre notato un errore iniziale nella mozione, correggendo il riferimento normativo dall’Art. 6 del Regolamento all’Art. 6 dello Statuto comunale.

Oltre all’esposizione della bandiera, la mozione vincola il Sindaco e la Giunta a condannare  ogni attentato al diritto internazionale umanitario, inclusa “l’offensiva di terra dell’esercito israeliano su Gaza City del 16/9/2025” e qualsiasi operazione che metta in pericolo i civili, distrugga infrastrutture umanitarie o ostacoli l’evacuazione sicura. 

La consigliera aveva, inoltre, suggerito azioni aggiuntive che avrebbero potuto rafforzare l’impatto della mozione, come trasmetterla alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero degli Affari Esteri, chiedendo al Governo italiano un maggiore sforzo diplomatico per un immediato cessate il fuoco. Aveva anche proposto di includere la promozione di iniziative pubbliche di sensibilizzazione su pace, cooperazione internazionale e diritti umani, in linea con l’Art. 6 dello Statuto di Modica.

Infine, la Frasca ha espresso apprezzamento per la mozione, vedendola come una continuazione dell’iniziativa promossa il 17 maggio dai consiglieri dei gruppi DC, Siamo Modica e Gruppo misto (ora Radici Iblee), che avevano proposto di illuminare di rosso il Palazzo Comunale per mostrare solidarietà alla popolazione di Gaza.

L’approvazione unanime evidenzia un impegno bipartisan del Consiglio di Modica sul tema, pur con la consapevolezza delle criticità normative e politiche sollevate in fase di discussione.

 

 

579049
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube