Conclusa a Ribera la Festa dell’Amicizia della DC: politica, valori e solidarietà per lo Sport Giovanile

RIBERA (AG), 07 Ottobre 2025 – Si è tenuta con successo la Festa dell’Amicizia della Democrazia Cristiana (DC) a Ribera, in provincia di Agrigento, dal 3 al 5 ottobre. L’evento ha rappresentato un importante momento di formazione, dialogo e approfondimento sui grandi temi socio-politico-economici del momento, ribadendo l’impegno del partito per una politica basata sui valori di amicizia, solidarietà e bene comune, nel rispetto del “Decalogo del Buon Politico” di Don Luigi Sturzo.

La tre giorni ha messo sul tavolo una vasta gamma di argomenti, tutti incentrati sulla necessità di costruire una società equa e giusta. Tra le tematiche principali affrontate:

Geopolitica e Diritti: dibattiti su pace, disarmo, diritto internazionale e la sfida dell’accoglienza nel Mediterraneo.

Etica e Tecnologia: riflessioni sulla dignità della persona nell’era delle nuove tecnologie.

Sanità e Sostenibilità: focus sull’innovazione, l’equità e la sostenibilità del sistema sanitario pubblico.

Economia Siciliana: approfondimenti sul sostegno finanziario e l’accesso al credito per l’imprenditoria locale, inclusi i settori dell’agricoltura e delle libere professioni.

Spazio anche ai movimenti interni: il Movimento Femminile ha lavorato sull’importanza dell’inclusione e dell’ascolto dei minori per prevenire la dispersione scolastica, mentre il Movimento Giovanile ha discusso del diritto allo studio e della passione per l’impegno politico, in un’assemblea che ha visto la partecipazione anche di rappresentanti di Forza Italia Giovani Sicilia e Lega Giovani Sicilia.

La Festa si è conclusa con un significativo gesto di solidarietà attraverso il pranzo solidale, al quale hanno partecipato oltre quattrocento democristiani. Le generose donazioni raccolte saranno interamente destinate al progetto “Lo sport è bello finchè gioco”.

Promosso dalle associazioni Game Sport Ragusa e New Volley Ragusa, il progetto è rivolto a bambini e ragazzi della Provincia di Ragusa che, a causa di difficoltà economiche o sociali, non possono accedere alle attività sportive, inclusi i minori ospitati nelle case-famiglia.

Grazie a questa iniziativa, sarà garantita l’opportunità di partecipare a corsi gratuiti di calcio e pallavolo, tornei e momenti formativi, utilizzando lo sport come potente strumento di inclusione, crescita e benessere, abbattendo le barriere sociali ed economiche.

La segretaria Provinciale della Democrazia Cristiana, Anna Maria Aiello, ha espresso gratitudine al Segretario Nazionale Totò Cuffaro, all’organizzatore Carmelo Pace, e all’on. Ignazio Abbate, per aver voluto che l’iniziativa di beneficenza fosse indirizzata in sostegno dei giovani meno fortunati del territorio.

