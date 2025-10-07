Comiso, Gruppo territoriale M5S in sopralluogo su ponte fiume Ippari

Comiso, 7 ottobre 2025 – Un sopralluogo sul ponte del fiume Ippari per verificare lo stato dell’arte di una infrastruttura che presenta delle criticità strutturali. I referenti del gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle di Comiso, Eliseo Brighina e Giuseppe Poletti, insieme alla deputata regionale Stefania Campo, sono tornati in contrada Passaporto per verificare le condizioni del ponticello pericolante e perorare alle istituzioni preposte la sua necessaria e urgente messa in sicurezza.

“Giovedì 2 ottobre – spiegano gli attivisti del Movimento 5 Stelle di Comiso – avevamo denunciato all’amministrazione comunale e alle autorità competenti le gravi condizioni strutturali del manufatto, un rischio concreto per la sicurezza pubblica, tanto da richiedere l’intervento della polizia municipale e la collocazione di transenne protettive a tutela dei cittadini. Oggi, però, la scena che si è presentata ai nostri occhi è stata desolante: le transenne erano state divelte e abbandonate ai margini della strada, mentre il traffico veicolare continuava a scorrere indisturbato su un attraversamento sempre più precario.

Di fronte al permanere di una condizione di pericolo, la deputata Stefania Campo ha immediatamente sollecitato un nuovo intervento della polizia municipale e documentato con foto e video lo stato dei luoghi, ribadendo che la sicurezza dei cittadini deve essere una priorità assoluta”.

“Abbiamo constatato – dichiara la deputata Campo – che non si tratta di una questione rinviabile: il ponte è molto trafficato, collega due aree densamente abitate, serve scuole e strutture ricettive. Le transenne non sono una soluzione, ma solo un palliativo: serve un intervento strutturale immediato. Non possono esistere cittadini di serie A e cittadini di serie B, separati da un ponte pericolante. Chiediamo al presidente della Regione Renato Schifani che è indispensabile intervenire non solo sul cedimento strutturale ma anche sulla pulizia costante dell’alveo del fiume Ippari che è di competenza regionale. Il corso del fiume invece è ostruito da detriti, canne e sporcizia che, con le prossime piogge, rischiano di aggravare ulteriormente la situazione e causare nuovi crolli” – conclude la deputata.

Il gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle di Comiso ha investito della questione il consigliere comunale Gaetano Gaglio di presentare un’interrogazione consiliare per capire quali siano le reali intenzioni dell’amministrazione comunale su questa emergenza.

