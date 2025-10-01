Salto Ostacoli: Gli Allievi Volano in Finale Nazionale per il Terzo Anno di Fila

Per il terzo anno consecutivo, gli allievi del centro di equitazione si confermano ai vertici del salto ostacoli nazionale, conquistando con merito l’accesso alla fase finale del Progetto Sport, prestigiosa iniziativa promossa dalla FISE (Federazione Italiana Sport Equestri). Un risultato frutto di impegno, dedizione e di una preparazione costante che ha portato i giovani atleti a superare brillantemente la selezione regionale. Tra i protagonisti spiccano Francesca Migliore, che in sella a Zefiro di Giulfo ha conquistato il primo posto nella Categoria B100 Senior, e Gaetano Migliore, vincitore della Categoria B110 Junior con il suo compagno di gara Jappeloup. Due prestazioni di altissimo livello che confermano il talento dei due giovani amazzoni. A completare la squadra che rappresenterà il centro alla fase nazionale, anche Sofia Savarino su Alba, Giorgio Giannone su Fiona e Sofia Rizza su Quidaam. I tre atleti si sono distinti lungo tutto il percorso della competizione regionale, dimostrando capacità tecniche e maturità sportiva. A commentare il successo è l’istruttore della squadra, che ha voluto sottolineare l’impegno e lo spirito che animano questi giovani atleti: “Sono immensamente orgoglioso di ciascuno di voi. I risultati raggiunti non sono frutto del caso, ma di un lavoro costante, di tanti sacrifici e di una passione che non ha mai vacillato. Vedere i nostri ragazzi crescere, migliorarsi e raggiungere questi traguardi è la soddisfazione più grande per un istruttore. Complimenti a tutti per questa meritatissima qualificazione e per l’anno agonistico vissuto con determinazione e spirito di squadra. Ora guardiamo con entusiasmo alla fase nazionale: il meglio deve ancora venire!” La fase nazionale del Progetto Sport si svolgerà dal 2 al 5 ottobre presso gli impianti del Riviera Horses Resort di San Giovanni in Marignano (RN), dove già si trovano Francesca e Gaetano Migliore, pronti a dare il massimo in un contesto altamente competitivo. Un successo che premia non solo l’abilità tecnica, ma anche lo spirito di squadra e la passione che accomuna questi giovani atleti. Complimenti a tutta la squadra e un grande in bocca al lupo per la finale nazionale!

