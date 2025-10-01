  • 2 Ottobre 2025 -
Ragusa | Sport

Basket. Fabi(Virtus Ragusa): “Monopoli era già pronta. Questa lezione ci tornerà utile”

L'ala della Virtus commenta l'esordio: "Il livello della B2 si è alzato soprattutto al Sud"
Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa, 01 ottobre 2025 – Il duro impatto con il campionato di Serie B Interregionale – preventivabile, dato il valore degli avversari – è costato alla SuperConveniente Virtus Ragusa di basket i primi due punti della stagione. La sconfitta sul campo di Monopoli (71-63), maturata soprattutto nel secondo tempo, è una di quelle lezioni che a lungo andare potrebbero rivelarsi salutari.

La pensa così Agustin Fabi, autore di venti punti e già leader carismatico del gruppo: “Domenica scorsa abbiamo incontrato una squadra di prima fascia, già pronta – commenta l’ala italo-argentina -. Da questa partita abbiamo imparato alcune cose che ci torneranno utili: ad esempio, sappiamo di dover alzare l’intensità difensiva e di ricercare maggiore fluidità in attacco, aumentando il numero dei possessi e correndo maggiormente il campo. E’ una sconfitta che ci è servita a capire dove bisogna migliorare”.

Fabi, già autore di parecchie stagioni fra Serie A2 e Serie B, è colpito dal livello del campionato: “Sarà una stagione difficile – aggiunge l’ex giocatore di Rieti -. Credo che il livello della B Interregionale si sia alzato, soprattutto al Sud. Noi dobbiamo pensare a noi stessi, lavorare, essere sempre coinvolti nelle due fasi di gioco. Domenica prossima ci aspetta una squadra giovane come Bari. Sarà importante non subire la loro energia, ma imporla noi per portare a casa la prima vittoria della stagione, a maggior ragione perché giochiamo davanti al nostro pubblico”.

L’Adria Bari, nel debutto di qualche giorno fa, è uscita sconfitta dal testa a testa contro Corato per un solo punto (69-70). Arriva a Ragusa con la fame di chi non ha nulla da perdere. L’appuntamento è per domenica 5 ottobre alle 18 al PalaPadua.

© Riproduzione riservata

