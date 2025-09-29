Vittoria, rapimento lampo e sicurezza. Scerra (M5S) presenta interrogazione

Vittoria, 29 settembre 2025 – “Il grave episodio avvenuto nei giorni scorsi a Vittoria, dove un ragazzo di 17 anni è stato rapito in pieno centro e poi rilasciato dopo 24 ore, è un fatto che scuote e preoccupa tutta la comunità. Non possiamo permettere che i cittadini vivano nel timore e che il territorio resti ostaggio della criminalità”. Così il parlamentare del Movimento 5 Stelle, Filippo Scerra, che ha presentato un’interrogazione al Ministro dell’Interno.

“La cittadina di Vittoria – continua Scerra – porta ancora le cicatrici di anni difficili, segnati da infiltrazioni mafiose, traffici illeciti e scioglimenti per mafia. È inaccettabile che, a fronte di un tessuto sociale ed economico che chiede legalità e sicurezza, lo Stato non garantisca una presenza adeguata delle Forze dell’ordine. Gli organici sono sottodimensionati ed i controlli non risultano sufficienti. Per questo ho chiesto al Governo di intervenire subito con un rafforzamento stabile e significativo del presidio di sicurezza nel territorio”.

Nell’interrogazione, Scerra sollecita lo scorrimento delle graduatorie degli idonei ai concorsi già espletati – come quello della Polizia di Stato del 2017 – così da immettere rapidamente nuove forze in servizio e potere così garantire un’azione capillare di contrasto alla criminalità.

“Le famiglie, i commercianti, i giovani di Vittoria e dell’intero comprensorio ipparino – conclude Scerra – hanno diritto a vivere senza paura. Lo Stato deve rispondere con fermezza: serve più presenza, più controllo e più legalità. Non ci accontenteremo di rassicurazioni generiche”.

Parole subito condivise dalla consigliera comunale di Vittoria, Valentina Argentino (M5S). “Diversi sono stati i Consigli comunali dedicati alla sicurezza del territorio, tanti gli appelli al Governo Centrale, appelli, tutt’oggi, rimasti inascoltati. L’esigenza di potenziare gli organici di tutte le forze dell’ordine e anche dei vigili urbani è evidente. Ringrazio il personale di tutte le Forze dell’ordine e della Polizia Municipale, che attualmente, lavora sott’organico. La polizia locale di Vittoria può contare solo su 32 unità rispetto alle 102 degli anni 2000. Si è perso troppo tempo – conclude – a questo punto necessitano interventi straordinari. La nostra comunità si sente abbandonata dallo Stato e, soprattutto, impaurita dagli ultimi avvenimenti”.

L’esponente del gruppo territoriale del M5S di Vittoria Piero Gurrieri esprime “gratitudine all’on. Scerra per essersi fatto carico, nel momento stesso in cui gliene ho rappresentato la necessità, anche a nome del M5S di Vittoria, della preoccupazione diffusasi in città dopo questo episodio, sul quale occorre fare piena luce. I cittadini – aggiunge – devono poter contare su uno Stato presente e attento. E le richieste di rafforzare gli organici, da tempo rivolte allo Stato da parte delle Istituzioni e della società civile, non possono rimanere ulteriormente disattese, o si indebolirà la fiducia e si metterà ancor più a rischio la sicurezza di persone, attività e di un’intera comunità”.

