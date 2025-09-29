L’incidente di Vittoria. Individuata auto pirata: alla guida una donna

VITTORIA, 29 Settembre 2025 – E’ stata individuata l’auto che oggi ha investito a Vittoria, nei pressi di Piazza Italia, una mamma che era andata a prendere la figlia a scuola alla “Giovanni XXIII”. La polizia locale, attraverso la videosorveglianza, è risalita al veicolo, una Fiat Punto bianca guidata da una donna. La vittima, dopo l’impatto, è stata soccorsa e trasportata in ospedale. Le sue condizioni non preoccupano. Preoccupata, invece, dovrà essere l’investitrice che, oltre alle sanzioni amministrative, dovrà affrontare accuse penali. si ipotizzano “omissione di soccorso” e “lesioni colpose”.

