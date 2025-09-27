  • 29 Settembre 2025 -
  29 Settembre 2025
Ragusa | Sport

Ragusa Calcio, Mister Lucenti: “Venderemo cara la pelle con la Nissa, consapevoli delle nostre capacità”

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa, 27 settembre 2025 – Grande attesa per domani pomeriggio, quando il Ragusa Calcio di mister Gaetano Lucenti scenderà in campo per affrontare la Nissa, match valido come quinta giornata Serie D- Girone I, allo stadio Aldo Campo con fischio d’inizio alle ore 15.00.
Qui di seguito la dichiarazione pre- gara di mister Lucenti:
“Settimana intensa per noi. Mercoledì siamo riusciti a portare a casa un punto nonostante la nostra inferiorità numerica. Un aspetto da non sottovalutare, in quanto questo episodio avrebbe potuto inibire la squadra, e così non è stato. Abbiamo lavorato in modo sereno in vista del match di domani, consapevoli che incontreremo una big del campionato e venderemo cara la pelle. Vogliamo giocarcela credendoci fino alla fine, e continuare a realizzare un risultato positivo, anche un pareggio fa morale, per una squadra giovane come la nostra, e che sta dimostrando sul campo di potersela giocare con tutti.
La Nissa è una squadra formata da giocatori di esperienza, con gente importante per la categoria, con un allenatore che ha esperienza in lega Pro.
Noi da parte nostra abbiamo freschezza, gioventù e dobbiamo sprigionare spirito di sacrificio e cattiveria agonistica.
I miei ragazzi li ho visti più fiduciosi riguardo le proprie capacità, ed essendo giovani hanno più bisogno di tempo, per formarsi e trovare quello sprint che serve, ma siamo sulla buona strada.
Un messaggio che rivolgo ai tifosi: state vicino a noi, perché siete il nostro pilastro.

578108
© Riproduzione riservata

