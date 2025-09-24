  • 24 Settembre 2025 -
Cronaca giudiziaria | Ispica | News in primo piano

Omicidio di Giuseppe Barone, 79enne di Ispica: a giudizio il presunto killer romeno

Tempo di lettura: 2 minuti

ISPICA, 24 Settembre 2025 – Prenderà il via il prossimo 10 ottobre il processo per l’omicidio di Giuseppe Barone, il 79enne di Ispica brutalmente ucciso nella sua abitazione di contrada Mangio nella notte di Natale del 26 dicembre 2022.

Per l’omicidio dell’anziano, è stato disposto il giudizio immediato per Tarzan Floric Oprica, un 36enne di nazionalità romena. L’uomo è accusato di omicidio in concorso con altre due persone, con l’aggravante di aver agito contro una persona anziana e debilitata, ostacolandone la difesa. L’imputato, difeso dagli avvocati Giovanni Bruno e Antonino Granata, deve rispondere anche dell’uccisione di un pappagallo, a cui avrebbe mozzato il capo.

Oprica era stato arrestato in Romania il 31 dicembre 2024, al termine di un’articolata indagine condotta dai carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Ragusa, coordinati dalla Procura. Il processo si svolgerà davanti alla Corte d’assise di Siracusa.

© Riproduzione riservata

