  • 24 Settembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 24 Settembre 2025 -
Ispica | Politica

Ispica. Il Comitato per la Difesa del Bassopiano sollecita al Consorzio di Bonifica ibleo la pulizia dei canali

La segnalazione dello stato di abbandono dei canali in vista delle piogge autunnali
  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Ispica, 24 settembre 2025 – Il Comitato per la Difesa del Bassopiano Ispicese ha inviato stamani una comunicazione ufficiale al Commissario straordinario del Consorzio di Bonifica n. 8 di Ragusa, con copia al Sindaco di Ispica, per segnalare la grave situazione di mancata manutenzione dei canali di scolo e di deflusso delle acque nel territorio.
Nella nota vengono evidenziate in particolare le criticità riguardanti il canale circondariale, i canali e i collettori nei pressi di via Acque Basse, inclusi quelli collegati all’invaso di Pantano Gariffi in contrada Margio ed altri tratti del reticolo idraulico del bassopiano ispicese.
Il Comitato sottolinea come gli interventi di pulizia e manutenzione risultino estremamente rallentati e parziali, nonostante l’avvio della stagione autunnale, periodo in cui in passato si sono verificate le alluvioni più gravi.
Nella comunicazione si sollecita, pertanto, un intervento immediato e capillare di rimozione della vegetazione, dei sedimenti e degli ostacoli che limitano pericolosamente il deflusso delle acque, al fine di prevenire rischi concreti di esondazioni e allagamenti.
Il Comitato ha infine evidenziato che, in caso di mancato riscontro, la situazione sarà segnalata alle autorità competenti e agli organi di protezione civile.

577767
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube