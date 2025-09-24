  • 24 Settembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 24 Settembre 2025 -
Modica | Sport

Conad Scherma Modica. Formazione, agonismo e nuove generazioni formano la stagione 2025/2026

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Modica, 24 settembre 2025 – Sono state le pedane della Conad Scherma Modica, che si conferma con i suoi tecnici centro di eccellenza didattico-formativo oltre che agonistico, quelle scelte dal Comitato Regionale per ospitare la scorsa settimana il primo di tre appuntamenti del corso di istruttori regionali di scherma, tecnici di 1º livello. Il primo modulo, svoltosi la scorsa settimana, ha offerto un’introduzione generale alle tre armi, con un approfondimento specifico sul fioretto, curato dai maestri modicani Leandro Giurdanella e Stefano Pedriglieri. A seguire, il maestro Giancarlo Puglisi ha tenuto una lezione dedicata alla scherma paralimpica. Gli aspiranti istruttori completeranno il percorso formativo con i moduli dedicati alla sciabola e alla spada entro il mese di dicembre, a cui dovranno far seguire un tirocinio in sala scherma di sei mesi, prima di poter affrontare l’esame della Federazione Italiana Scherma.
Nel frattempo si prepara ad entrare nel vivo la nuova stagione agonistica della Scherma Modica, con il primo appuntamento in pedana nel prossimo fine settimana al PalaCus di Catania, dove andrà in scena la prima prova regionale di qualificazione assoluta di spada maschile e femminile. Saranno 7 gli spadisti modicani che andranno a caccia della qualificazione alla prima prova nazionale assoluta di Roma a fine novembre.
Grande entusiasmo, intanto, per il 42º Corso Scolastico Gratuito, patrocinato dall’Assessorato allo Sport del Comune di Modica e ormai vicino al tutto esaurito, con gli ultimi posti ancora disponibili. Rivolto ai bambini dai 7 ai 10 anni, il corso avvicina i più piccoli alla scherma con un percorso che unisce attività motoria a carattere generale, giochi di avviamento alla scherma e prime esperienze in pedana. Tutte le attrezzature sono fornite dalla società, rendendo ancora più accessibile il primo approccio a questa disciplina che unisce sport, regole e il fascino senza tempo delle spade.

577763
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube