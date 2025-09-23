Modica. La scuola che fa rete: l’Istituto “Principi Grimaldi” accoglie l’Ambasciatore dell’Ecuador

MODICA, 23 Settembre 2025 – Modica celebra un evento di grande rilievo grazie all’Istituto “Principi Grimaldi”, che si è distinto come fulcro di un’importante visita diplomatica. Il 19 e 20 settembre, la scuola ha avuto l’onore di ospitare S.E. l’Ambasciatore dell’Ecuador in Italia, Esteban Assar Moscoso Bohman.

L’occasione è stata l’avvio di una collaborazione strategica tra i produttori di cacao ecuadoregni e il Consorzio di Tutela del Cioccolato di Modica, un’iniziativa che mira a valorizzare il cioccolato IGP. La cena di gala offerta all’Ambasciatore è stata il momento culminante, interamente gestita dagli studenti dell’indirizzo enogastronomico dell’Istituto.

Guidati dallo chef Giovanni Roccasalva e coordinati dai professori Sonia Sudato, Luca Guerrieri e Saverio Marigliano, gli alunni hanno dimostrato professionalità e talento, servendo un menù di alta qualità. Le pietanze, realizzate con ingredienti a chilometro zero, hanno conquistato l’illustre ospite. Tra i piatti più apprezzati, una “Coppa di pistacchio con scaglie di cioccolato di Modica” e l’originale “Ricottamisù”.

Il successo dell’evento, sottolineato dalla Dirigente Scolastica Claudia Terranova, testimonia l’eccellenza dell’Istituto “Principi Grimaldi” e la sua capacità di formare i futuri professionisti del settore, offrendo loro esperienze concrete e di prestigio.

