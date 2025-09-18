Mozione per rendere Scicli una città cardioprotetta

Scicli compie un passo importante verso la tutela della salute pubblica. È stata presentata in consiglio comunale, dai Consiglieri di Forza Italia, Giannone e Arrabito, una mozione di indirizzo per rendere la città cardioprotetta, con l’obiettivo di ridurre i decessi dovuti ad arresto cardiaco improvviso e garantire maggior sicurezza ai cittadini. L’arresto cardiaco improvviso rappresenta una delle principali cause di morte nel mondo. La tempestività dei soccorsi e l’utilizzo dei defibrillatori automatici esterni (DAE), insieme alle manovre di rianimazione cardiopolmonare (RCP), possono aumentare in maniera significativa le possibilità di sopravvivenza. Da qui nasce l’esigenza di dotare Scicli di una rete di dispositivi salvavita accessibili e di promuovere la formazione della popolazione. La mozione , chiede al consiglio comunale di approvare una serie di azioni concrete:

Installazione di defibrillatori in punti strategici della città, come stazioni di trasporto pubblico, aree pedonali, sedi comunali, scuole, impianti sportivi e palestre. Campagne di formazione e informazione rivolte ai cittadini sull’uso dei DAE e sulle tecniche di RCP. Creazione di un registro comunale dei defibrillatori, con l’indicazione precisa della loro ubicazione e delle modalità di accesso. Incentivi per le attività private (negozi, uffici, esercizi commerciali) a dotarsi di defibrillatori. Monitoraggio periodico dell’efficacia delle misure adottate, con eventuali aggiornamenti e miglioramenti. L’iniziativa mira a:

ridurre i decessi per cause cardiache;

aumentare la consapevolezza e la preparazione dei cittadini nelle situazioni di emergenza;

creare una rete di intervento rapido ed efficace in caso di arresto cardiaco improvviso.

La mozione rappresenta un appello all’unità del consiglio comunale, affinché tutti i consiglieri sostengano la proposta per rendere Scicli una città più sicura, solidale e attenta alla salute dei suoi abitanti.

