Fabio Bellaera nominato nuovo dirigente del III Settore del Comune di Modica

Con decreto del Sindaco, l’architetto Fabio Bellaera è stato nominato dirigente del III Settore Tecnico del Comune, ai sensi dell’art. 110 del TUEL e dell’art. 8 del D.L. n. 13/2023, convertito nella legge n. 41/2023. L’incarico, a tempo pieno e determinato, avrà durata fino al 31 maggio 2026, con decorrenza dalla stipula del contratto. La procedura di selezione era stata avviata con deliberazione della Giunta comunale n. 276 del 2 luglio 2025 e successivamente disciplinata dal Segretario Generale attraverso apposito avviso pubblico. La Commissione esaminatrice, riunitasi nei giorni 18 e 25 agosto 2025, aveva ritenuto idonei tre candidati: l’ing. Filippo Agosta, l’arch. Fabio Bellaera e l’ing. Silvia Poidomani, sottoponendoli al Sindaco per la scelta finale. Dalla comparazione dei profili, è emerso come quello dell’arch. Bellaera fosse particolarmente rispondente alle esigenze dell’Ente, grazie all’ampia esperienza maturata in vari enti locali con incarichi di elevata qualificazione nell’area tecnica. Il provvedimento prevede inoltre che, in caso di risoluzione anticipata del contratto, l’Amministrazione possa conferire l’incarico ad uno degli altri candidati risultati idonei. Con questa nomina, il Comune si dota di una guida tecnica per un settore strategico, fondamentale per lo sviluppo e la gestione delle opere pubbliche e del territorio.
- 18 Settembre 2025 -