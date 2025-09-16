Tamponamento a Modica nella strettoia della Caitina: due feriti, un bambino coinvolto

MODICA, 16 Settembre 2025 – Un tamponamento si è verificato nella strettoia della Caitina a Modica, coinvolgendo una BMW e una Ford Fiesta. Nonostante lo spavento, le conseguenze non sono state gravi.

Nell’impatto, la conducente della BMW tamponata ha riportato lievi ferite, così come il passeggero della stessa auto, un bambino di appena un anno. Entrambi sono stati soccorsi sul posto e trasportati in ospedale per accertamenti, ma le loro condizioni non destano preoccupazione.

Illesi, invece, gli occupanti della Ford Fiesta. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorsi e la polizia locale per i rilievi del caso e per gestire il traffico, che ha subito lievi rallentamenti.

Salva