  • 16 Settembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 16 Settembre 2025 -
Economia | Modica

Modica ospita un convegno sul futuro del settore immobiliare

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

MODICA, 16 Settembre 2025 – “Responsabilità e Valore, la nuova stagione del costruito” è il titolo del convegno di due giorni promosso da Coldwell Banker che si terrà a Modica, presso l’auditorium Floridia, il 18 e 19 settembre. L’evento vedrà la partecipazione di figure di spicco del settore, tra cui il Consiglio Notarile di Modica e Ragusa, l’Ordine dei Dottori Commercialisti, l’Ordine dei Geometri, Architetti e Ingegneri della provincia di Ragusa. L’obiettivo è analizzare le sfide attuali e le prospettive future del settore immobiliare e urbanistico.

La prima giornata, con inizio alle 14.30, sarà dedicata all’analisi delle criticità attuali e alle conseguenze dei recenti incentivi edilizi. I lavori si apriranno con gli interventi dei Geometri Salvatore Mugnieco e Daniele Brancato, che esamineranno l’impatto del “sisma bonus” sulle rendite catastali e le variazioni di destinazione d’uso. A seguire, l’Ingegnere Alfio Cavallaro e il Dottore Commercialista Michelangelo Aurnia (foto) si concentreranno sulle complessità legate al “superbonus”. Gli Architetti, con la relazione di Vincenzo Pitruzzello, affronteranno il tema delle perizie immobiliari in ambito giudiziario (CTU), mentre il notaio Alessio Macauda discuterà le problematiche relative alla compravendita di immobili storici.

La seconda giornata, sempre con inizio alle 14.30, sarà incentrata su innovazione, digitale e nuove competenze professionali. Gli Architetti Antonio Stornello e Mark Cannata presenteranno il progetto Kassandra, illustrando le linee guida per la creazione di città più resilienti. A seguire, il direttore della rivista Domus, Walter Mariotti, e il consulente marketing di Coldwell Banker Italy, Gianni Portelli, parleranno dell’importanza della cultura visiva nell’architettura e presenteranno il nuovo magazine D.Lux. A chiudere i lavori sarà l’intervento di Andrea Russo, Franchising Manager di Coldwell Banker Italy, che tratterà il ruolo del mediatore nel mercato immobiliare attuale.

Una delle caratteristiche salienti dell’evento sarà la sua natura interattiva. Entrambe le giornate si concluderanno alle 18.00 con un talk aperto, un momento di confronto diretto in cui il pubblico potrà rivolgere domande ai relatori, approfondendo così le tematiche affrontate e stimolando un dibattito costruttivo sulle nuove esigenze abitative e gli scenari di digitalizzazione del settore.

576890
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube